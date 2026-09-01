З 1 вересня в українських школах набувають чинності зміни: вчителям підвищують зарплати, учням оновлюють підручники та запроваджують безкоштовне харчування.

Зміни в школах Києва напередодні 1 вересня — лише частина ширших змін, які чекають на освіту по всій Україні. З початку 2026/2027 навчального року школярів і вчителів чекають підвищені зарплати, нові підручники та безкоштовне харчування.

Про основні зміни пише видання Obozrevatel. Нововведення набувають чинності з 1 вересня 2026 року і стосуються одразу кількох напрямів роботи шкіл — від оплати праці педагогів до організації обідів.

Зарплати вчителів: плюс 20%

Перша зміна — підвищення зарплат. Як повідомляє Ґвара медіа, з 1 вересня посадові оклади педагогічних працівників підвищують ще на 20%, а разом із цим змінюється система оплати праці в школах.

Підвищення стосується вчителів, вихователів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Нові підручники для школярів

Друга зміна — оновлення навчальної літератури. У 2026/2027 навчальному році школи отримають нові підручники, надруковані під оновлені навчальні програми.

Нові видання розподілять між закладами освіти відповідно до програм. Повний перелік предметів і класів батькам варто уточнити безпосередньо в школі.

Безкоштовне харчування для всіх учнів

Третя зміна — шкільне харчування. У новому навчальному році безкоштовне харчування передбачене для всіх учнів, а не лише для окремих категорій школярів.

Тож батькам не доведеться окремо оплачувати обіди дитини в їдальні. Точний графік і меню в кожній школі можуть відрізнятися, тому деталі варто уточнити в адміністрації закладу.

Що важливо знати батькам

Усі три зміни стартують з 1 вересня 2026 року разом зі стартом нового навчального року. Батькам радять з'ясувати в класного керівника перелік нових підручників і порядок безкоштовного харчування, щоб дитина була готова до навчання.

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