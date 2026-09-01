Пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, в Київській області щомісяця автоматично додають 570 гривень до пенсії — це вікова компенсаційна виплата.

Доплата до пенсії в Україні нараховується автоматично — пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, щомісяця додають 570 гривень вікової компенсаційної виплати, і подавати окрему заяву для цього не потрібно.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, розміри щомісячних вікових компенсаційних виплат у 2026 році залежать від віку людини і мають три рівні. Від 70 до 75 років доплата становить 300 гривень, від 75 до 80 років — 456 гривень, а від 80 років і старші — 570 гривень.

Вікову компенсаційну виплату призначають автоматично після досягнення відповідного віку, якщо людина відповідає встановленим вимогам. Простіше кажучи, щойно пенсіонерові виповнюється 70, 75 або 80 років, Пенсійний фонд самостійно перераховує виплату, і щомісячна сума в платіжці зростає на відповідний розмір надбавки без особистого звернення.

Окремо у фонді пояснюють, що фактична сума може відрізнятися від указаних цифр, адже пенсія формується з кількох складових — основного розміру, надбавок за стаж та інших доплат. Тому в однієї людини 80+ сукупна виплата може бути більшою, а в іншої — меншою, залежно від повного складу призначеної пенсії.

Що робити, якщо доплату не нарахували

Якщо пенсіонер вважає, що вікову надбавку йому не призначили, він може звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або подати звернення через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Фахівці перевірять склад пенсійної виплати, і якщо доплату справді не нарахували — проведуть перерахунок.

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