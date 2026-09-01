Через російські удари по логістичній інфраструктурі Київської області знищено близько 80% холодних складів — бізнес попереджає про зростання цін на 10–15% та можливий дефіцит товарів на полицях.

Графіки відключення світла на Київщині на початок вересня вже опубліковані, однак наслідки російських ударів по інфраструктурі регіону цим не обмежилися. Через цілеспрямовані атаки на логістичну інфраструктуру знищено близько 80% холодних складських приміщень, тому бізнес попереджає про зростання цін на продукти на 10–15%.

Як повідомляє видання Big Kyiv із посиланням на інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», про масштаби проблеми розповів СЕО Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко. За його словами, руйнування розподільчих центрів ритейлерів загрожує перебоями з постачанням продуктів, зростанням цін та релокацією виробництв за кордон.

За останні шість місяців у Київській області знищено понад 650 тисяч квадратних метрів логістичних центрів. Близько третини з них становили саме холодні склади великих торговельних мереж — зокрема Fozzy Group, Metro, Auchan, Varus, ATB та «Аврора».

Два сценарії розвитку для ринку

Експерт виділяє два можливі сценарії. Нейтрально-оптимістичний передбачає, що ритейлери та виробники уникнуть суперечок щодо збитків і швидко децентралізують логістику: замість постачання на 6–8 великих розподільчих центрів товари довозитимуть безпосередньо до окремих магазинів або перерозподілятимуть залишки із сусідніх регіонів.

Проте ціни все одно доведеться підвищити — адже, витрачаючи додаткові 10–15% на логістику в собівартості товару, без підвищення цін виробники не зможуть далі працювати в операційний плюс. Інакше, наголосив Бондаренко, вони просто зупинятимуть відвантаження.

Песимістичний сценарій передбачає дефіцит. Якщо перемовини між мережами та постачальниками затягнуться, у жовтні–листопаді на полицях магазинів можливий стабільний дефіцит товарів масового вжитку. У такому разі виробники переорієнтуються на експорт або скоротять постачання через відтермінування платежів мережами на 60–90 днів.

Яких продуктів це торкнеться

Насамперед під загрозою категорії товарів, що потребують суворого температурного режиму. Це молочна продукція, охолоджене м'ясо та риба, заморожені напівфабрикати і свіжі фрукти з овочами — саме вони залежать від безперебійної роботи холодних складів і можуть зникнути з полиць першими або найсильніше подорожчати.

Прицільні обстріли вичерпують запас міцності українського бізнесу, якого, за оцінками Бондаренка, залишилося на 6–12 місяців. Підприємці все частіше розглядають відновлення потужностей не в Україні, а в країнах ЄС — зокрема в Польщі, Словаччині та Румунії, що означає втрачені робочі місця, податки для місцевих бюджетів і подальший відтік населення.

Для запобігання песимістичному сценарію експерт закликає державу терміново запровадити програми підтримки: надати бізнесу доступ до проєктного фінансування, страхування воєнних ризиків та забронювати ключових працівників і будівельників.

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