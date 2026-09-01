В сентябре части домохозяйств автоматически пересчитают жилищную субсидию, а неработающие военные пенсионеры могут оформить ежемесячную доплату 1 297,50 гривны на каждого иждивенца. Рассказываем, как узнать новый размер помощи и какие документы нужны.

Доплата к пенсии в Киевской области — лишь часть изменений, которые с сентября касаются украинцев. С началом учебного года вырастут студенческие стипендии, но для военных пенсионеров главные новации — перерасчет жилищной субсидии и ежемесячная доплата к пенсии. О деталях пишет TrueUA со ссылкой на Пенсионный фонд.

Перерасчет субсидии: у кого изменится размер помощи

В августе Пенсионный фонд автоматически пересчитывал жилищные субсидии домохозяйствам, у которых существенно изменились доходы. Речь о случаях, когда среднемесячный совокупный доход семьи вырос или уменьшился более чем на 50%.

Для сравнения ПФУ берет доходы за первый и второй кварталы 2026 года и сопоставляет их с показателями за третий и четвертый кварталы 2025-го. Если семья стала зарабатывать заметно больше, субсидия может уменьшиться. Если же доходы упали более чем наполовину — помощь могут увеличить.

Подавать новое заявление для такого перерасчета не нужно: Пенсионный фонд проводит его сам на основании имеющихся данных о доходах. Результат перерасчета отображается в назначенном размере субсидии, который будет действовать осенью.

Из-за чего можно потерять право на субсидию

Право на субсидию могут пересмотреть, если домохозяйство имеет несколько транспортных средств, относительно новый автомобиль, значительные сбережения или определенные виды имущества. Основанием для отказа могут стать также крупные покупки или финансовые операции.

Получатели помощи обязаны сообщать Пенсионному фонду об изменениях, влияющих на выплаты: изменение состава домохозяйства, социального статуса его членов, перечня коммунальных услуг, приобретение дорогого имущества, транспорта или недвижимости, а также значительные валютные операции.

Долг за жилищно-коммунальные услуги не всегда лишает субсидии автоматически. Помощь могут назначить, если задолженность реструктуризирована, погашена или оспаривается в суде.

Доплата 1 297,50 гривны: кто из военных пенсионеров имеет право

Отдельная ежемесячная надбавка предусмотрена для неработающих военных пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности и имеют на содержании нетрудоспособных членов семьи. Выплата составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: в 2026 году это 1 297,50 гривны в месяц.

К иждивенцам, на которых назначают доплату, относятся дети до 18 лет; совершеннолетние дети, если инвалидность им установили до 18 лет; другие нетрудоспособные члены семьи, определенные законом. Надбавку начисляют на каждого такого члена семьи, который отвечает условиям.

Как оформить доплату

Автоматически выплату не назначают. Военному пенсионеру нужно лично обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать заявление с документами, подтверждающими право на надбавку. Начисление начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Если право на доплату возникло раньше, а человек обратился позже, выплату за прошлый период могут провести, но не более чем за 12 месяцев. В то же время надбавку не назначат, если военный пенсионер продолжает работать или если иждивенец уже получает собственную пенсию либо другую государственную социальную помощь.

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