Наполеон — один из самых популярных слоёных тортов, и этот рецепт позволяет приготовить дома и тонкие коржи, и нежный заварной крем без покупного слоёного теста.

Рецепт нежного бисквита мы уже публиковали — а наполеон готовится совсем иначе: вместо пышного бисквита здесь тонкие слоёные коржи, которые пропитываются заварным кремом и становятся мягкими прямо в холодильнике.

Наполеон — это десерт из тонких слоёных коржей, пропитанных нежным заварным кремом. В отличие от французского варианта, где слои остаются хрустящими, здесь коржи намеренно размягчаются, впитывая крем, и торт получается по-настоящему сочным. Главное преимущество этого рецепта — домашнее слоёное тесто, которое готовится быстро и не требует особых навыков.

Ингредиенты для наполеона

Для теста:

мука пшеничная — 650 г (5 стаканов)

масло холодное — 400 г, нарезанное кубиками

вода холодная — 160 мл

соль — щепотка (примерно 1/8 ч.л.)

белый винный уксус — 1 ст.л.

водка или коньяк — 3 ст.л. (по желанию, можно заменить водой)

яйца — 2 шт.

Для заварного крема:

яичные желтки — 7 шт.

сахар — 300-450 г (1,5-2,25 стакана, по вкусу)

мука пшеничная — 100 г

молоко — 1,4 л, горячее (почти до кипения)

ванильный экстракт — 1 ст.л.

масло несолёное — 200 г, комнатной температуры

Для украшения (по желанию): 500-750 г свежих ягод (черника, малина или любые другие) и сахарная пудра для присыпки.

Как приготовить наполеон: пошагово

Смешайте в одной чашке холодную воду, уксус и водку (или просто воду, если алкоголь не используете). В другой чашке взбейте яйца с солью, после чего соедините обе жидкости.

В муку всыпьте нарезанное кубиками холодное масло и перетрите руками или в комбайне до крошки размером с горошину. Влейте жидкость и перемешивайте, пока тесто не начнёт собираться в массу, но ещё не сформируется окончательно.

Выложите тесто на стол и соберите его руками в шар, стараясь минимально его вымешивать. Разделите на 12 одинаковых частей, скатайте каждую в шарик, накройте и отправьте в холодильник примерно на час — это облегчит раскатывание.

Для крема взбейте желтки с сахаром, добавив немного молока для однородности. Всыпьте муку, ещё раз перемешайте и добавьте ещё немного молока. Оставшееся молоко разогрейте почти до кипения.

Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте горячее молоко в желтковую массу — так яйца не свернутся и крем не пойдёт комками. Поставьте на средний огонь и варите 2-3 минуты после закипания, непрерывно помешивая, чтобы крем не подгорел.

Сняв с огня, добавьте ванильный экстракт и масло, перемешайте до гладкой консистенции. Вылейте крем в широкую форму, накройте плёнкой вплотную к поверхности (чтобы не образовалась сухая плёнка) и оставьте при комнатной температуре остывать — в холодильник не ставьте.

Разогрейте духовку до 200°C. Каждый шарик теста раскатайте в тонкий круг диаметром примерно 28-30 см, наколите вилкой по всей поверхности, чтобы во время выпекания не образовывались пузыри.

Выпекайте каждый корж 5-7 минут до лёгкого золотистого цвета. Сразу после извлечения обрежьте края по тарелке или крышке диаметром около 25 см, а обрезки сохраните и измельчите — они понадобятся для обсыпки боков торта.

Собирайте торт, чередуя корж и слой крема (примерно 4 больших ложки на каждый слой), пока не используете все коржи. Последним должен быть слой крема. Примерно стакан крема отложите и охладите — он понадобится для обмазывания боков.

Присыпьте верх торта частью крошки, чтобы крем не подсыхал, и оставьте торт при комнатной температуре на 12 часов, а затем ещё на 12 часов в холодильнике (или сразу поставьте в холодильник на 48 часов). Именно это время даёт коржам размягчиться и превращает десерт в по-настоящему сочный торт.

Перед подачей обмажьте бока торта отложенным кремом и обсыпьте крошкой из обрезков, прижимая её руками. Сверху украсьте ягодами и присыпьте сахарной пудрой по желанию.

Подавайте готовый торт охлаждённым, прямо из холодильника. Если есть время, дайте ему постоять дольше — 24-48 часов: чем дольше он пропитывается, тем нежнее и вкуснее становится. Вместо домашнего теста можно использовать готовое слоёное — это немного упростит процесс, хотя вкус домашнего варианта всегда насыщеннее.

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