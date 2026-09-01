Наполеон — один із найпопулярніших листкових тортів, і цей рецепт дозволяє приготувати вдома і тонкі коржі, і ніжний заварний крем без покупного листкового тіста.

Рецепт ніжного бісквіту ми вже публікували — а наполеон готується зовсім інакше: замість пухкого бісквіту тут тонкі листкові коржі, які просочуються заварним кремом і стають м'якими просто в холодильнику.

Наполеон — це десерт із тонких листкових коржів, просочених ніжним заварним кремом. На відміну від французького варіанта, де шари залишаються хрусткими, тут коржі навмисно розм'якшуються, вбираючи крем, і торт виходить по-справжньому соковитим. Головна перевага цього рецепта — домашнє листкове тісто, яке готується швидко і не потребує спеціальних навичок.

Інгредієнти для наполеона

Для тіста:

борошно пшеничне — 650 г (5 склянок)

масло холодне — 400 г, нарізане кубиками

вода холодна — 160 мл

сіль — щіпка (приблизно 1/8 ч.л.)

білий винний оцет — 1 ст.л.

горілка або коньяк — 3 ст.л. (за бажанням, можна замінити водою)

яйця — 2 шт.

Для заварного крему:

яєчні жовтки — 7 шт.

цукор — 300-450 г (1,5-2,25 склянки, за смаком)

борошно пшеничне — 100 г

молоко — 1,4 л, гаряче (майже до кипіння)

ванільний екстракт — 1 ст.л.

масло незсолене — 200 г, кімнатної температури

Для оздоблення (за бажанням): 500-750 г свіжих ягід (чорниця, малина чи будь-які інші) та цукрова пудра для присипання.

Як приготувати наполеон: покроково

Змішайте в одній чашці холодну воду, оцет і горілку (або просто воду, якщо алкоголь не використовуєте). В іншій чашці збийте яйця із сіллю, після чого з'єднайте обидві рідини.

У борошно всипте нарізане кубиками холодне масло і перетріть руками або в комбайні до крихти розміром із горошину. Влийте рідину і перемішуйте, доки тісто не почне збиратися в масу, але ще не сформується остаточно.

Викладіть тісто на стіл і зберіть його руками в кулю, намагаючись мінімально його вимішувати. Розділіть на 12 однакових частин, скачайте кожну в кульку, накрийте і відправте в холодильник приблизно на годину — це полегшить розкочування.

Для крему збийте жовтки з цукром, додавши трохи молока для однорідності. Всипте борошно, ще раз перемішайте і додайте ще трохи молока. Решту молока розігрійте майже до кипіння.

Тонкою струминкою, постійно помішуючи, влийте гаряче молоко в жовткову масу — так яйця не зваряться і крем не піде згустками. Поставте на середній вогонь і варіть 2-3 хвилини після закипання, безперервно помішуючи, щоб крем не пригорів.

Знявши з вогню, додайте ванільний екстракт і масло, перемішайте до гладкої консистенції. Вилийте крем у широку форму, накрийте плівкою впритул до поверхні (щоб не утворилась суха пленка) і залиште при кімнатній температурі остигати — в холодильник не ставте.

Розігрійте духовку до 200°C. Кожну кульку тіста розкачайте в тонке коло діаметром приблизно 28-30 см, наколіть вилкою по всій поверхні, щоб під час випікання не утворювались бульбашки.

Випікайте кожен корж 5-7 хвилин до легкого золотистого кольору. Одразу після виймання обріжте краї під тарілку чи кришку діаметром близько 25 см, а обрізки збережіть і покришіть — вони знадобляться для обсипання боків торта.

Складайте торт, чергуючи корж і шар крему (приблизно 4 великі ложки на кожен шар), поки не використаєте всі коржі. Останнім має бути шар крему. Приблизно склянку крему відкладіть і охолодіть — він знадобиться для обмазування боків.

Присипте верх торта частиною кришеної крихти, щоб крем не підсихав, і залиште торт при кімнатній температурі на 12 годин, а потім ще на 12 годин у холодильнику (або одразу поставте в холодильник на 48 годин). Саме цей час дає коржам розм'якнути і перетворює десерт у по-справжньому соковитий торт.

Перед подачею обмажте боки торта відкладеним кремом і обсипте крихтою з обрізків, притискаючи її руками. Зверху прикрасьте ягодами і присипте цукровою пудрою за бажанням.

Подавайте готовий торт охолодженим, прямо з холодильника. Якщо є час, дайте йому постояти довше — 24-48 годин: чим довше він просочується, тим ніжнішим і смачнішим стає. Замість домашнього тіста можна використати готове листкове — це трохи спростить процес, хоча смак домашнього варіанту завжди насиченіший.

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