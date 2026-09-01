Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 2 по 8 сентября обещает переменчивое начало осени: четыре дня синоптики прогнозируют возможные осадки, а максимальная температура днем поднимется до +25°.

дождливая погода уже накрывала регион на прошлой неделе — и в начале сентября осадки снова возвращаются в Киевскую область: синоптики прогнозируют возможные осадки сразу четыре дня из семи.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться в пределах от +21° до +25°.

В среду, 2 сентября, в Киеве и области ожидается переменная облачность, воздух днем прогреется до +24°, а ночью охладится до +16°. Осадков в этот день не прогнозируют.

В четверг, 3 сентября, облачность станет малооблачной, однако синоптики уже прогнозируют возможные осадки. Столбики термометров днем поднимутся до +23°, ночью — до +15°.

В пятницу, 4 сентября, погода останется малооблачной с возможными осадками. Днем температура удержится на отметке +24°, ночью опустится до +14° — это самая низкая ночная температура за неделю.

В субботу, 5 сентября, небо покроют облака с прояснениями, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки. Это будет самый теплый день недели: днем до +25°, ночью — до +16°.

В воскресенье, 6 сентября, облачность станет малооблачной, осадков не прогнозируют. Воздух прогреется лишь до +21° — это самый прохладный день недели, ночью ожидается +15°.

В понедельник, 7 сентября, небо покроют облака с прояснениями, без осадков. Днем удержится +21°, ночью — +14°.

Во вторник, 8 сентября, облачность будет переменной, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки. Днем ожидается +23°, ночью — +15°.

Итак, самым теплым днем недели станет суббота, 5 сентября, с максимумом +25°, а самым прохладным — воскресенье, 6 сентября, когда воздух днем прогреется лишь до +21°. Перепад температур за неделю составляет 4°, а осадки синоптики прогнозируют в четверг, пятницу, субботу и вторник.

В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. В остальные дни погода будет комфортной для прогулок, однако утром и вечером уже ощущается прохлада, поэтому теплая одежда придется кстати.

Ранее Politeka сообщала, киевскую область накроют обильные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 26 августа по 1 сентября.