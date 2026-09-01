Підвищення тарифів в Івано-Франківській області стартує з 1 жовтня 2026 року: КП «Івано-Франківськводоекотехпром» запроваджує щомісячну плату за абонентське обслуговування водопостачання та водовідведення. Суми різнитимуться залежно від того, чи встановлено в будинку лічильник.

Підвищення тарифів в Івано-Франківській області знову на часі — з 1 жовтня водоканал запроваджує щомісячну плату за абонентське обслуговування. Рішення зафіксоване наказом по підприємству №75-01/151 від 14 серпня 2026 року.

Як повідомляє КП «Івано-Франківськводоекотехпром», нововведення виконує вимоги закону «Про житлово-комунальні послуги» та постанов Кабінету Міністрів №690 і №808. Абонентська плата нараховуватиметься щомісяця окремо за водопостачання та за водовідведення, і її доведеться сплачувати незалежно від фактичного споживання води.

Скільки доведеться платити з 1 жовтня

Для абонентів будинків, де встановлено вузол комерційного обліку, щомісячні суми такі: водопостачання — 22,80 грн, водовідведення — 21,60 грн. Разом виходить 44,40 грн із ПДВ.

Для будинків без вузла комерційного обліку тариф нижчий: по 21,60 грн за кожну послугу, тобто сумарно 43,20 грн на місяць. Для порівняння, уряд дозволяє встановлювати граничну абонентську плату до 47,19 грн за кожну послугу окремо, тож франківські суми лишаються в межах норми.

Що робити споживачам

Нова плата з'явиться у платіжках автоматично — окремих заяв подавати не потрібно. Якщо ж у будинку досі немає лічильника, його встановлення дозволяє точно обліковувати воду й не платити за завищеними нормативами споживання.

Консультації з питань тарифів і абонентської плати можна отримати на інфолінії підприємства за номером 0800-30-15-86 або електронною поштою water@vodokanal.if.ua. Покази лічильників від населення приймають на адресу pokaznuk@vodokanal.if.ua.

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