Курячі стегна в духовці — це простий і швидкий обід чи вечеря, які виходять соковитими та вкриваються карамелізованою скоринкою соусу BBQ буквально за 45 хвилин.

Рецепт котлет з курячої грудки ми вже публікували — а курячі стегна в духовці готуються зовсім по-іншому і не потребують жодного фаршу чи паніровки.

Курячі стегна в духовці — це одна з тих страв, які рятують будь-який будній вечір: мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Стегна без кістки й шкіри запікаються під соусом BBQ, який під час випікання карамелізується і перетворюється на липку, солодкувато-димну глазур. М'ясо всередині залишається дуже соковитим, а зверху утворюється апетитна скоринка. Цей рецепт хороший ще й тим, що страву легко готувати наперед і розігрівати, а кількість порцій можна збільшувати вдвічі чи втричі, якщо чекаєте гостей.

Інгредієнти для курячих стегон у духовці

Курячі стегна без кістки і шкіри — 900 г - 1,1 кг (приблизно 8 штук)

Олія (оливкова або авокадо) — 1 столова ложка

Сіль морська — 1 чайна ложка

Перець чорний свіжомелений — 1/2 чайної ложки

Цибулевий порошок — 1/2 чайної ложки

Часниковий порошок — 1/2 чайної ложки

Соус BBQ — 120 мл (приблизно половина склянки)

Як приготувати курячі стегна в духовці: покроково

Розігрійте духовку до 200°C, встановивши решітку по центру. Застеліть глибокий лист для випічки фольгою або пергаментом — якщо використовуєте пергамент, обріжте його по краях листа, бо частина, що звисає, може підгоріти.

Покладіть курячі стегна у миску або пакет із застібкою. Полийте олією, додайте сіль, перець, цибулевий і часниковий порошок. Перемішайте, щоб спеції рівномірно покрили м'ясо.

Влийте половину соусу BBQ і перемішайте, щоб стегна рівномірно вкрилися соусом.

Викладіть стегна на підготовлений лист гладкою стороною (та, що була б шкірою) донизу. Запікайте 20 хвилин.

Дістаньте лист, переверніть стегна і змастіть решткою соусу BBQ. Поверніть у духовку ще на 10 хвилин або доки внутрішня температура м'яса не досягне щонайменше 74°C, якщо перевіряєте термометром.

Перемкніть духовку в режим грилю (broil) і запікайте ще 3-5 хвилин, уважно стежачи, щоб соус карамелізувався, але не підгорів.

Дістаньте стегна з духовки і дайте їм відпочити щонайменше 5 хвилин перед подачею.

Подавайте курячі стегна з додатковою порцією соусу BBQ, а на гарнір чудово підійде картопля, свіжий салат або відварена кукурудза. Готову страву можна зберігати в холодильнику до 3-4 днів у герметичному контейнері, а розігрівати найкраще в духовці при 175°C під фольгою, щоб м'ясо не пересохло. Заморожені стегна зберігаються до 3-4 місяців — розморожуйте їх у холодильнику перед тим, як розігрівати.

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