Куриные бедра в духовке — это простой и быстрый обед или ужин, которые получаются сочными и покрываются карамелизированной корочкой соуса BBQ буквально за 45 минут.

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Куриные бедра в духовке — это одно из тех блюд, которые спасают любой будний вечер: минимум ингредиентов, максимум вкуса. Бедра без кости и кожи запекаются под соусом BBQ, который во время выпечки карамелизуется и превращается в липкую, сладковато-дымную глазурь. Мясо внутри остается очень сочным, а сверху образуется аппетитная корочка. Этот рецепт хорош еще и тем, что блюдо легко готовить заранее и разогревать, а количество порций легко увеличить вдвое или втрое, если ждете гостей.

Ингредиенты для куриных бедер в духовке

Куриные бедра без кости и кожи — 900 г - 1,1 кг (примерно 8 штук)

Масло (оливковое или авокадо) — 1 столовая ложка

Соль морская — 1 чайная ложка

Перец черный свежемолотый — 1/2 чайной ложки

Луковый порошок — 1/2 чайной ложки

Чесночный порошок — 1/2 чайной ложки

Соус BBQ — 120 мл (примерно половина стакана)

Как приготовить куриные бедра в духовке: пошагово

Разогрейте духовку до 200°C, установив решетку по центру. Застелите глубокий противень фольгой или пергаментом — если используете пергамент, обрежьте его по краям противня, поскольку свисающая часть может подгореть.

Положите куриные бедра в миску или пакет с застежкой. Полейте маслом, добавьте соль, перец, луковый и чесночный порошок. Перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо.

Влейте половину соуса BBQ и перемешайте, чтобы бедра равномерно покрылись соусом.

Выложите бедра на подготовленный противень гладкой стороной (той, что была бы кожей) вниз. Запекайте 20 минут.

Достаньте противень, переверните бедра и смажьте оставшимся соусом BBQ. Верните в духовку еще на 10 минут или до тех пор, пока внутренняя температура мяса не достигнет как минимум 74°C, если проверяете термометром.

Переключите духовку в режим гриля (broil) и запекайте еще 3-5 минут, внимательно следя, чтобы соус карамелизовался, но не подгорел.

Достаньте бедра из духовки и дайте им отдохнуть как минимум 5 минут перед подачей.

Подавайте куриные бедра с дополнительной порцией соуса BBQ, а на гарнир отлично подойдет картофель, свежий салат или отварная кукуруза. Готовое блюдо можно хранить в холодильнике до 3-4 дней в герметичном контейнере, а разогревать лучше в духовке при 175°C под фольгой, чтобы мясо не пересохло. Замороженные бедра хранятся до 3-4 месяцев — размораживайте их в холодильнике перед разогревом.

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