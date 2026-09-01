У Вільхуватській громаді Харківської області на розгляді комісії перебуває близько 100 заяв на отримання житлових сертифікатів за програмою «єВідновлення». Розповідаємо, хто може отримати сертифікат і як відстежити статус заявки.

Житлові програми у Харківській області охоплюють дедалі більше захисників та їхніх родин, проте частина заявників досі чекає на рішення. У Вільхуватській громаді на розгляді комісії перебуває близько 100 заяв на отримання житлових сертифікатів за програмою «єВідновлення», повідомляє Суспільне Харків.

Житловий сертифікат «єВідновлення» підтверджує право власника зруйнованого через бойові дії житла придбати нову квартиру або будинок. Кошти за сертифікатом перераховують безпосередньо продавцю нерухомості, тому готівку на руки заявник не отримує, але помешкання обирає самостійно — у будь-якому регіоні, де знайде відповідний варіант.

Оформити заяву можна через застосунок «Дія». Після подання спеціальна комісія при громаді перевіряє документи, встановлює факт повного знищення майна й визначає розмір компенсації. Саме на етапі розгляду комісією у Вільхуватській громаді накопичилася черга із заяв, що очікують на остаточне рішення.

За даними Харківської ОВА, власники знищених осель регіону вже придбали за сертифікатами «єВідновлення» понад шість тисяч квартир і будинків. Вільхуватська громада розташована поблизу зони бойових дій, тож зруйнованих помешкань тут багато, а кількість охочих отримати компенсацію залишається високою.

Хто може отримати житловий сертифікат

Право на компенсацію мають власники житла, яке було повністю знищене і щодо якого є підтвердження. Це стосується й військовослужбовців та їхніх родин, якщо їхня квартира чи будинок зруйновані внаслідок бойових дій.

Як оформити та відстежити статус

Заява подається в «Дії» із зазначенням знищеного об’єкта. Для оформлення знадобляться дані про житло, паспорт та ідентифікаційний код заявника, а за потреби — документи про право власності, якщо їх немає в реєстрах. Статус розгляду видно в особистому кабінеті «Дії»; у разі відмови рішення комісії можна оскаржити в судовому порядку.

Щойно комісія ухвалить рішення, заявник отримує сповіщення у «Дії», після чого може шукати житло та укладати договір купівлі-продажу. Продавець отримує кошти на рахунок, а нове помешкання оформлюється у власність отримувача сертифіката.

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