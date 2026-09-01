Млинці з м'ясом і грибами, або налисники, готуються довше за солодкі, але результат вартий часу — соковита начинка з фаршу, грибів і яєць чудово тримається у тонкому тісті.

Рецепт ідеальних тонких млинців ми вже публікували — а сьогодні розповімо, як приготувати млинці з м'ясом і грибами, які стануть повноцінною домашньою вечерею, а не десертом.

Млинці з м'ясом і грибами, або налисники, — це традиційна страва слов'янської кухні, яку готують на щодень і на святковий стіл. На відміну від солодких млинців із сиром чи джемом, тут тонке тісто загортає ситну начинку з фаршу, грибів і варених яєць, пропущену через м'ясорубку до однорідної, але не пастоподібної консистенції. Цей рецепт трохи довший за звичний, зате начинка виходить ароматною та соковитою завдяки поєднанню обсмаженого фаршу з грибами й цибулею.

Інгредієнти для млинців з м'ясом і грибами

для тіста: 120 мл теплої води

240 мл молока

4 великих яйця

60 г незбираного вершкового масла, розтопленого (плюс трохи для смаження)

приблизно 130 г пшеничного борошна (половину можна замінити на цільнозернове)

чверть чайної ложки солі

для начинки: 500-550 г фаршу свинини

приблизно 400 г печериць, нарізаних

1 середня цибулина, дрібно нарізана

3 варених яйця

сіль і перець за смаком

1 столова ложка майонезу або води

Як приготувати млинці з м'ясом і грибами: покроково

Спочатку зваріть яйця до готовності, охолодіть у холодній воді та почистіть.

Обсмажте фарш свинини з половиною чайної ложки солі і чвертю чайної ложки перцю на середньо-високому вогні до легкого золотистого кольору й повної готовності. Олію додавати не потрібно. Перекладіть у велику миску.

На тій самій пательні обсмажте нарізані гриби й цибулю з половиною чайної ложки солі і чвертю чайної ложки перцю. Додайте до миски з м'ясом.

Розріжте варені яйця навпіл і додайте до миски — так їх легше пропустити через м'ясорубку.

Пропустіть усі інгредієнти начинки через м'ясорубку із середнім ситом або подрібніть у кухонному комбайні. Головне — не перетворити начинку на пасту, вона має залишитися трохи текстурною.

Влийте столову ложку майонезу або води, щоб начинка стала трохи пластичнішою й легше розподілялася по тісту.

Для тіста змішайте в блендері у такому порядку: теплу воду, молоко, яйця, розтоплене масло і борошно. Збивайте до однорідної консистенції без комочків.

Розігрійте пательні з антипригарним покриттям на середньому вогні, розтопіть трохи масла. Вилийте частину тіста, що покриє майже половину дна, і одразу нахиліть пательню, щоб рівномірно розподілити тісто по всій поверхні. Дрібні прогалини можна залити ще трохи тіста. Коли низ ледь підрум'яниться, переверніть млинець гострою лопаткою і підсмажте другий бік. Готові млинці викладайте на дошку, не складаючи гарячими один на одного — лише коли вони трохи охолонуть.

На кожен млинець покладіть тонкий шар начинки, згорніть рулетом і за бажанням розріжте навпіл.

Перед подачею розтопіть столову ложку масла на пательні і обсмажте начинені млинці з обох сторін до золотистої скоринки на середньому вогні — це займає небагато часу, головне не пересмажити.

Подавайте млинці з м'ясом і грибами гарячими, зі сметаною. Незапечені млинці можна зберігати в холодильнику до тижня, а начинку заготовити заздалегідь — це заощадить час у день подачі.

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