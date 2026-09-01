Рецепт ідеальних тонких млинців ми вже публікували — а сьогодні розповімо, як приготувати млинці з м'ясом і грибами, які стануть повноцінною домашньою вечерею, а не десертом.
Млинці з м'ясом і грибами, або налисники, — це традиційна страва слов'янської кухні, яку готують на щодень і на святковий стіл. На відміну від солодких млинців із сиром чи джемом, тут тонке тісто загортає ситну начинку з фаршу, грибів і варених яєць, пропущену через м'ясорубку до однорідної, але не пастоподібної консистенції. Цей рецепт трохи довший за звичний, зате начинка виходить ароматною та соковитою завдяки поєднанню обсмаженого фаршу з грибами й цибулею.
Інгредієнти для млинців з м'ясом і грибами
- для тіста: 120 мл теплої води
- 240 мл молока
- 4 великих яйця
- 60 г незбираного вершкового масла, розтопленого (плюс трохи для смаження)
- приблизно 130 г пшеничного борошна (половину можна замінити на цільнозернове)
- чверть чайної ложки солі
- для начинки: 500-550 г фаршу свинини
- приблизно 400 г печериць, нарізаних
- 1 середня цибулина, дрібно нарізана
- 3 варених яйця
- сіль і перець за смаком
- 1 столова ложка майонезу або води
Як приготувати млинці з м'ясом і грибами: покроково
Спочатку зваріть яйця до готовності, охолодіть у холодній воді та почистіть.
Обсмажте фарш свинини з половиною чайної ложки солі і чвертю чайної ложки перцю на середньо-високому вогні до легкого золотистого кольору й повної готовності. Олію додавати не потрібно. Перекладіть у велику миску.
На тій самій пательні обсмажте нарізані гриби й цибулю з половиною чайної ложки солі і чвертю чайної ложки перцю. Додайте до миски з м'ясом.
Розріжте варені яйця навпіл і додайте до миски — так їх легше пропустити через м'ясорубку.
Пропустіть усі інгредієнти начинки через м'ясорубку із середнім ситом або подрібніть у кухонному комбайні. Головне — не перетворити начинку на пасту, вона має залишитися трохи текстурною.
Влийте столову ложку майонезу або води, щоб начинка стала трохи пластичнішою й легше розподілялася по тісту.
Для тіста змішайте в блендері у такому порядку: теплу воду, молоко, яйця, розтоплене масло і борошно. Збивайте до однорідної консистенції без комочків.
Розігрійте пательні з антипригарним покриттям на середньому вогні, розтопіть трохи масла. Вилийте частину тіста, що покриє майже половину дна, і одразу нахиліть пательню, щоб рівномірно розподілити тісто по всій поверхні. Дрібні прогалини можна залити ще трохи тіста. Коли низ ледь підрум'яниться, переверніть млинець гострою лопаткою і підсмажте другий бік. Готові млинці викладайте на дошку, не складаючи гарячими один на одного — лише коли вони трохи охолонуть.
На кожен млинець покладіть тонкий шар начинки, згорніть рулетом і за бажанням розріжте навпіл.
Перед подачею розтопіть столову ложку масла на пательні і обсмажте начинені млинці з обох сторін до золотистої скоринки на середньому вогні — це займає небагато часу, головне не пересмажити.
Подавайте млинці з м'ясом і грибами гарячими, зі сметаною. Незапечені млинці можна зберігати в холодильнику до тижня, а начинку заготовити заздалегідь — це заощадить час у день подачі.
Раніше Politeka повідомляла, рецепт бананових панкейків без зайвого цукру: готуються без зайвих зусиль.
Також Politeka писала, рецепт ідеальних дерунів: смак криється в одному простому інгредієнті.