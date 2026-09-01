Домашняя колбаса по классическому рецепту получается сочной и ароматной благодаря сочетанию мясного фарша и кусочков мяса — а готовится она проще, чем кажется на первый взгляд.

Рецепт вкусных котлет из куриной грудки мы уже публиковали — а домашняя колбаса готовится по совершенно иному принципу: здесь мясо не просто смешивают и формуют, а набивают в натуральную оболочку, чтобы получить настоящую классическую колбасу.

Домашняя колбаса — это блюдо, которое позволяет использовать недорогие отрезы мяса и получить что-то по-настоящему вкусное, а главное — вы точно знаете, что именно попало в фарш. Этот рецепт передается из поколения в поколение и сочетает прокрученный фарш с кусочками мяса, порезанными ножом, — именно благодаря этому колбаса получается более рустикальной и наваристой, а не однородной, как магазинная.

Ингредиенты для домашней колбасы

свинина с жиром — примерно 900 г (четверть порезать кубиками, остальное прокрутить через мясорубку)

говядина хорошо мраморная — примерно 900 г (четверть порезать кубиками, остальное прокрутить)

бекон — 170-340 г, по желанию, если мясо нежирное (можно замороженный)

морская соль — 3 чайные ложки

горчичное зерно желтое целое — 1 столовая ложка

черный перец — 1 чайная ложка

бессольная смесь приправ (по вкусу) — 1/2 чайной ложки

ледяная вода — 240 мл (1 стакан)

натуральная свиная оболочка — примерно 3-3,6 м (две штуки)

Чем больше жира в мясе, тем лучше — если используете нежирную свинину или говядину, обязательно добавьте бекон, иначе колбаса получится сухой и жесткой. Очень важно, чтобы мясо было хорошо охлажденным, а детали мясорубки — тоже холодными, иначе фарш начнет забивать механизм.

Как приготовить домашнюю колбасу: пошагово

Разложите мясо на противне, накройте пленкой и заморозьте на 1,5 часа — оно должно стать очень твердым, но не промерзнуть насквозь. Все части мясорубки положите в морозилку, а миску для смешивания охладите в холодильнике не менее 30 минут.

Хорошо промойте оболочку от соли, пропустите через нее теплую воду, а затем оставьте отмокать в теплой воде (около 32°C) не менее часа, пока она не станет мягкой и скользкой. Держите оболочку в воде до момента использования.

Достаньте треть мяса из морозилки, порежьте острым ножом кубиками примерно 0,6 см и переложите в охлажденную миску. Остальное мясо порежьте на куски примерно 5 см, чтобы удобно проходили через мясорубку.

Прокрутите мясо через мясорубку в охлажденную миску, а в конце прокрутите бекон. Присыпьте специями и перемешайте руками в течение 30 секунд, чтобы распределить их равномерно, затем добавьте стакан ледяной воды и вымешивайте фарш руками еще минуту — до появления легкой пленки на поверхности, а масса не начнет держать форму котлетки.

Накройте фарш и поставьте в холодильник, пока готовите насадку для набивки колбасы. Смажьте трубку насадки маслом и натяните на нее оболочку, оставив "хвостик" длиной около 15 см — конец завязывать не нужно, чтобы воздух мог свободно выходить.

Достаньте фарш из холодильника, включите мясорубку и подавайте фарш в бункер, подталкивая его толкателем. Одной рукой направляйте фарш, другой — контролируйте наполненную оболочку. Набивайте плотно, но без перебора, следя, чтобы внутрь не попадали большие воздушные карманы. Если появились пузырьки воздуха — проколите оболочку специальной иглой.

Когда останется примерно 15 см свободной оболочки, остановитесь и начните набивать новую. Готовую колбасу скрутите в спираль для классического вида или сформируйте отдельные колбаски, подкручивая и защипывая оболочку. Концы завяжите или перевяжите кулинарной нитью. Прокалывайте оболочку каждые 5 см, особенно там, где видны воздушные карманы, чтобы колбаса не треснула во время приготовления.

Запекать домашнюю колбасу можно в духовке: выложите на пергамент в форме для запекания и готовьте при температуре 175°C в течение 1 часа, затем слейте излишнюю жидкость и подрумяньте под грилем по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Альтернативный вариант — жарить на гриле: выложите колбаски в глубокий лоток, налейте пиво на глубину примерно 0,6 см, добавьте чайную ложку горчичного зерна и держите на среднем-сильном огне под крышкой 20 минут, перевернув посередине, а затем обжарьте непосредственно на гриле еще по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Готовую домашнюю колбасу можно подавать горячей с горчицей или домашним кетчупом, а можно хранить в холодильнике до 3-5 дней или заморозить на срок до 3 месяцев. Если любите насыщенный вкус — попробуйте добавить немного других специй в фарш, главное — не забывать о правиле холодного мяса и охлажденного инвентаря.

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