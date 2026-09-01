С 1 сентября 2026 года для внутренне перемещенных лиц на Буковине начали действовать новые правила государственной поддержки. Изменения касаются жилищных ваучеров, справок ВПЛ, сроков оформления документов и отдельных программ помощи.

Как сообщает «Черновцы 24», с 1 сентября 2026 года для внутренне перемещенных лиц в Черновицкой области начали действовать новые правила государственной поддержки. Обновления затрагивают жилищные ваучеры, справки ВПЛ, сроки оформления документов и несколько отдельных программ — всего пять ключевых изменений.

Жилищные ваучеры: кому теперь откажут

Первое и самое важное нововведение — ограничения на получение жилищного ваучера. С 1 сентября его не выдадут переселенцам, которые после 24 февраля 2022 года продали, подарили или иным способом отчудили собственное жилье. Отказ ждет также тех, кто уже воспользовался программой «єОселя», и людей, которые после оккупации зарегистрировали место жительства на временно оккупированной территории.

В то же время новые правила не касаются тех, кто уже получил ваучер или подал заявление ранее. А переселенцам, которые хотят совместить ваучер с льготной ипотекой, следует сначала оформить ваучер и только потом использовать его как первый взнос по кредиту.

Бумажные справки ВПЛ отменяют

Вместо бумажных справок ВПЛ вводят электронную выписку из государственного реестра — это должно упростить получение услуг. Кроме того, помощь на проживание будут назначать с учетом индивидуальных потребностей семьи, а не только самого факта наличия статуса ВПЛ.

Отдельно увеличили срок оформления документов в местах временного проживания — с 60 до 90 дней. Упрощено и подтверждение факта повреждения или уничтожения жилья: теперь для этого разрешено использовать акт дистанционного обследования.

Помощь ветеранам, потерявшим зрение

До 30 октября 2026 года действует программа Красного Креста для ветеранов, потерявших зрение. Максимальная сумма помощи составляет 95 000 гривен, которые можно потратить на обустройство жилья, бытовую технику и адаптивные средства. Перечень охватывает 26 позиций — среди них смартфоны с озвучиванием, специализированная техника и навигационные системы.

Заявление подают лично, через представителя, по почте или онлайн по месту фактического проживания.

Субвенции для детских домов семейного типа

Для детских домов семейного типа предусмотрены субвенции на жилье. В первую очередь помощь получат семьи, которые эвакуировались, потеряли жилье или вернулись из-за границы. На эту программу в государственном бюджете на 2026 год заложено 833 миллиона гривен.

Дополнительно расширены возможности получения льготных кредитов, субсидированной аренды и долгосрочных жилищных программ.

Как проверить выплаты и что сделать уже сейчас

Проверить информацию о назначенных выплатах можно через электронный кабинет Пенсионного фонда Украины. Если вы уже получили жилищный ваучер или успели подать заявление ранее, новые ограничения на вас не распространяются. Тем, кто планирует совместить ваучер с льготной ипотекой, стоит сначала оформить сам ваучер, а уже потом использовать его как первый взнос.