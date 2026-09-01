З 1 вересня 2026 року для внутрішньо переміщених осіб на Буковині запрацювали нові правила державної підтримки. Зміни стосуються житлових ваучерів, довідок ВПО, строків оформлення документів та окремих програм допомоги.

Як повідомляє «Чернівці 24», з 1 вересня 2026 року для внутрішньо переміщених осіб у Чернівецькій області почали діяти нові правила державної підтримки. Оновлення зачіпають житлові ваучери, довідки ВПО, строки оформлення документів та кілька окремих програм — усього п’ять ключових змін.

Житлові ваучери: кому тепер відмовлять

Перше і найважливіше нововведення — обмеження на отримання житлового ваучера. З 1 вересня його не видадуть переселенцям, які після 24 лютого 2022 року продали, подарували або в інший спосіб відчужили власне житло. Відмова чекає також тих, хто вже скористався програмою «єОселя», і людей, які після окупації зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території.

Водночас нові правила не стосуються тих, хто вже отримав ваучер або подав заяву раніше. А переселенцям, які хочуть поєднати ваучер із пільговою іпотекою, слід спершу оформити ваучер і лише потім використати його як перший внесок за кредитом.

Паперові довідки ВПО скасовують

Замість паперових довідок ВПО запроваджують електронний витяг із державного реєстру — це має спростити отримання послуг. Крім того, допомогу на проживання призначатимуть з урахуванням індивідуальних потреб родини, а не лише самого факту наявності статусу ВПО.

Окремо збільшили строк оформлення документів у місцях тимчасового проживання — з 60 до 90 днів. Спрощено й підтвердження факту пошкодження або знищення житла: тепер для цього дозволено використовувати акт дистанційного обстеження.

Допомога ветеранам, які втратили зір

До 30 жовтня 2026 року триває програма Червоного Хреста для ветеранів, які втратили зір. Максимальна сума допомоги становить 95 000 гривень, які можна витратити на облаштування житла, побутову техніку та адаптивні засоби. Перелік охоплює 26 позицій — серед них смартфони з озвучуванням, спеціалізована техніка та навігаційні системи.

Заяву подають особисто, через представника, поштою або онлайн за місцем фактичного проживання.

Субвенції для дитячих будинків сімейного типу

Для дитячих будинків сімейного типу передбачено субвенції на житло. Насамперед допомогу отримають родини, які евакуювалися, втратили житло або повернулися з-за кордону. На цю програму в державному бюджеті на 2026 рік закладено 833 мільйони гривень.

Додатково розширено можливості отримання пільгових кредитів, субсидованої оренди та довгострокових житлових програм.

Як перевірити виплати та що зробити вже зараз

Перевірити інформацію про призначені виплати можна через електронний кабінет Пенсійного фонду України. Якщо ви вже отримали житловий ваучер або встигли подати заяву раніше, нові обмеження на вас не поширюються. Тим, хто планує поєднати ваучер з пільговою іпотекою, варто спершу оформити сам ваучер, а вже потім використовувати його як перший внесок.