Винницкий городской совет принял программу поддержки защитников и защитниц, членов их семей и семей погибших и пропавших без вести воинов на 2027–2029 годы. Что предусматривает документ — читайте далее.

Помощь ветеранам в Винницкой области расширяется со следующего года — Винницкий городской совет утвердил программу поддержки защитников и защитниц, членов их семей и семей погибших (умерших) и пропавших без вести воинов на 2027–2029 годы.

О решении сообщили в Винницком городском совете, пишет издание «Новини Вінниці». Документ объединил сразу четыре направления: социальную, правовую, психологическую и экономическую поддержку. Отдельный блок посвятили помощи семьям погибших и пропавших без вести защитников.

Программа предусматривает развитие ветеранских пространств в общине и создание безбарьерной среды. Среди новых направлений — цифровые сервисы для ветеранов и мобильные консультационные группы, которые должны приблизить услуги к людям.

Что еще получат защитники и защитницы

Отдельно в документе прописаны адаптация жилья для людей с инвалидностью, развитие адаптивного спорта, поддержка ветеранского бизнеса и профессионального обучения. Это позволит ветеранам не только пройти реабилитацию, но и вернуться к работе или открыть собственное дело.

Кто может воспользоваться программой

Программа охватывает защитников и защитниц Украины, членов их семей, а также семьи погибших (умерших) и пропавших без вести воинов. Цель — помочь защитникам и их близким пройти путь от службы к гражданской жизни и полноценному участию в жизни общины.

Детали по отдельным сервисам и порядку обращения должны обнародовать после утверждения исполнительными органами Винницкого городского совета соответствующих положений. Точные суммы выплат в сообщении горсовета не приводились.

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