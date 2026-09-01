Військово-лікарська комісія може визнати придатною людину з інвалідністю, але це не дає ТЦК права її мобілізувати. Юристи пояснили, які норми захищають людину та що робити, якщо ВЛК усе ж визнала придатною.

ВЛК і мобілізація в Україні — питання, яке стосується багатьох. Наявність інвалідності не виключає того, що військово-лікарська комісія може визнати людину придатною до служби. Водночас такий висновок сам по собі не дає ТЦК та СП права мобілізувати людину з інвалідністю, пояснює портал Veteran.com.ua.

Інвалідність, військовий облік та придатність до служби — це різні правові категорії. ВЛК визначає придатність за Розкладом хвороб, затвердженим наказом Міноборони №402, але скасувати встановлену людині інвалідність вона не може.

Чи виключають людину з інвалідністю з військового обліку

Сама по собі інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку. За частиною 6 статті 37 закону «Про військовий обов’язок і військову службу» з обліку за станом здоров’я виключають лише тих, кого ВЛК визнала непридатними з виключенням з обліку. Тому людина з інвалідністю може залишатися військовозобов’язаною, але це не означає, що її можна мобілізувати.

Чи можуть мобілізувати особу з інвалідністю

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають призову під час мобілізації. Таке саме правило закріплене в Порядку проведення призову, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України №560.

Людина з інвалідністю може проходити військову службу під час мобілізації лише за власною згодою та за контрактом. Якщо статус інвалідності чинний, висновок ВЛК «придатний» не скасовує його і не створює для ТЦК підстав для примусової мобілізації.

Що показує судова практика

Суди перевіряють не лише сам висновок ВЛК, а й дотримання процедури медичного огляду. У справі №440/2188/25 чоловіка, який раніше мав другу групу інвалідності, у січні 2025 року ВЛК визнала придатним і мобілізували. Суд встановив, що йому не провели низку обов’язкових досліджень: загальний аналіз крові, серологічні дослідження на ВІЛ, гепатити та RW, а також не визначили групу крові. Постанову ВЛК скасували, а ТЦК зобов’язали забезпечити повторний медичний огляд.

У справі №946/7583/25 чоловік із третьою групою інвалідності оскаржував висновок ВЛК. Суд зазначив, що ЦВЛК не могла обмежитися звичайним інформаційним листом: вона мала повноцінно розглянути скаргу, дослідити документи та оформити результат мотивованою постановою. Бездіяльність ЦВЛК визнали протиправною.

А у справі №260/998/24 суд розглядав ситуацію, коли чоловіка з третьою групою інвалідності вже мобілізували. Після набуття статусу військовослужбовця питання відстрочки не застосовується, однак інвалідність є окремою підставою для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Що робити, якщо ВЛК визнала придатним

Якщо людина має інвалідність, але інформація про неї відсутня або некоректно відображається у військово-облікових даних, потрібно подати до ТЦК документи, що підтверджують статус. Якщо ВЛК усе ж визнала особу придатною, рішення можна оскаржити до вищої ВЛК або ЦВЛК, а за потреби — в адміністративному суді.

Під час оскарження варто перевіряти не лише сам висновок, а й процедуру його ухвалення: чи врахували медичні документи, чи провели необхідні обстеження та чи дотрималися вимог Положення №402.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: чи має ТЦК право призвати чоловіка в день проходження ВЛК.

Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: у Міноборони опублікували відповіді на поширені запитання щодо ВЛК.

Як повідомляла Politeka, мобілізація в Україні з 1 вересня: кого закон тепер захищає від призову.