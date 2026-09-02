Котлеты из курицы по этому рецепту получаются хрустящими снаружи и сочными внутри благодаря тройной панировке с пармезаном.

Рецепт домашних чебуреков мы уже публиковали — а котлеты из курицы готовятся совсем иначе и занимают значительно меньше времени.

Котлеты из курицы — это блюдо, которое спасает любой будний вечер: хрустящая корочка снаружи, сочная куриная грудка внутри, и всё это готовится меньше чем за полчаса. В отличие от привычных котлет из фарша, здесь куриную грудку не прокручивают, а нарезают на тонкие пласты и обжаривают в тройной панировке из сухарей панко, пармезана и итальянских трав. Такой подход дает равномерную хрустящую корочку, которая не отваливается при жарке.

Ингредиенты для котлет из курицы

куриная грудка без кости и кожи — 4 шт. (примерно 900 г)

соль мелкая — 1,5 ч. л. (разделить на две части)

черный перец — 0,5 ч. л.

пшеничная мука — примерно 60 г (0,5 стакана)

яйца крупные — 2 шт.

вода — 1 ст. л.

сухари панко (или обычные панировочные сухари) — примерно 90 г (1,5 стакана)

пармезан тертый — примерно 50 г (0,5 стакана)

чесночный порошок — 0,5 ч. л.

итальянские травы — 1 ч. л.

масло рафинированное для жарки (подсолнечное или легкое оливковое)

дольки лимона, петрушка и крупная соль — для подачи

Как приготовить котлеты из курицы: шаг за шагом

Каждую куриную грудку разрежьте горизонтально пополам, чтобы получилось 8 тонких котлет. Положите между слоями пищевой пленки и отбейте кухонным молотком до толщины примерно 0,6 см. Посыпьте с обеих сторон 1 ч. л. соли и черным перцем.

Подготовьте три емкости для панировки: в первую насыпьте муку, во второй взбейте яйца с водой, в третьей смешайте панко, пармезан, чесночный порошок, итальянские травы и оставшиеся 0,5 ч. л. соли.

Каждую котлету обваляйте сначала в муке, стряхнув излишки, затем окуните в яичную смесь и обваляйте в сухарной панировке, слегка прижимая, чтобы она хорошо прилипла. Выложите на тарелку и дайте котлетам отдохнуть 5-10 минут — это поможет панировке лучше закрепиться во время жарки.

Разогрейте масло в сковороде на среднем огне до 175-190°C, чтобы уровень масла доходил примерно до половины высоты котлет. Обжаривайте котлеты из курицы по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки, пока температура внутри не достигнет 74°C. Переложите на решетку или бумажное полотенце, сразу присыпьте крупной солью, петрушкой и брызните лимонным соком.

Подавайте котлеты из курицы с рисом, картофельным пюре, свежим салатом или просто с долькой лимона — блюдо одинаково хорошо подходит и как основное, и в бутербродах. Готовые необжаренные котлеты можно заморозить на срок до 1 месяца, а перед подачей запечь из замороженного состояния в разогретой до 230°C духовке 20-25 минут. Готовые обжаренные котлеты хранятся в холодильнике до 4-5 дней, а разогревать их лучше в духовке при 190°C, чтобы корочка снова стала хрустящей.

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