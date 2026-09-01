С 1 сентября в Украине заработает новая система оплаты труда педагогов: должностные оклады вырастут еще на 20%, а оклад больше не будут привязывать к Единой тарифной сетке.

Зарплата в Украине с 1 сентября меняется и для педагогов — правительство запускает новую систему оплаты труда, по которой должностные оклады учителей вырастут еще на 20%.

О повышении сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, в начале 2026 года зарплаты в образовании уже повышали на 30%, а теперь правительство отказывается от Единой тарифной сетки.

Новая модель привязывает оклад не к разряду, а к должности и базовой величине — средней зарплате в экономике Украины. Это означает, что размер выплаты будет зависеть от того, кем именно работает педагог.

Кого коснется новая система

Изменения с 1 сентября касаются работников школ, вузов, инклюзивно-ресурсных центров и государственных образовательных учреждений. Для дошкольного, внешкольного и профтехобразования Кабмин рекомендует органам местного самоуправления также повысить зарплаты.

Отдельные доплаты сохраняются. Учителя, работающие очно на прифронтовых территориях, продолжат получать доплату 2600 гривен. Педагоги колледжей, готовящие специалистов для оборонной промышленности, энергетики, машиностроения и металлообработки, получат надбавку 10% к окладу.

Как будут начислять новый оклад

Вместо единого тарифа оклад будут определять по должности и базовой величине. Чем выше должность и больше базовая величина, тем больше оклад. Точный размер для каждой категории заведения рассчитают уже по новым правилам.

Что говорят в правительстве

«С 1 сентября зарплаты педагогов вырастут еще на 20%», — заявил Корецкий. Он подчеркнул, что отказ от тарифной сетки должен сделать оплату труда более гибкой и справедливой.

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