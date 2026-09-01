Украинцам начислят единоразовую денежную помощь до 19 400 гривен на подготовку к зиме. Минсоцполитики вместе с международными партнерами запускает программу «Зимняя поддержка», которая в первую очередь охватит более 104 тысяч семей с детьми вблизи линии фронта.

Денежная помощь в Украине накануне зимы станет доступна наиболее уязвимым семьям: Министерство социальной политики вместе с международными партнерами внедряет новую единоразовую выплату «Зимняя поддержка».

Размер помощи составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство. В первую очередь деньги направят более 104 тысячам семей с детьми и опекунам, проживающим в общинах в зоне до 50 километров от линии фронта.

Жесткого целевого ограничения на использование средств нет. Получатели смогут потратить выплату на закупку дров, угля, теплой одежды и обуви или оплатить коммунальные услуги — то есть закрыть самые большие зимние расходы.

Общий бюджет программы превышает 2,2 млрд гривен. Более 2 млрд грн выделяет ЮНИСЕФ при поддержке правительств США, Германии, Норвегии, Швеции и Великобритании, еще 223,8 млн грн предоставляет Украинский Красный Крест.

Как получить выплату

Отдельные заявления подавать не нужно. Начисление будет осуществлять Пенсионный фонд Украины автоматически — на основе информации из государственных реестров на уже имеющиеся социальные карты или пенсионные счета. То есть людям не придется собирать справки или стоять в очередях.

В Минсоцполитики подчеркивают: более 104 тысяч уязвимых семей в прифронтовых общинах получат по 19 400 грн на подготовку к зимнему периоду, а средства будут начисляться без дополнительных обращений.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь в Черкасской области: кому гарантируют выплаты.

Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: как оформить выплату.

Как сообщала Politeka, денежная помощь в Днепропетровской области: кому обязательно выплатят по 10 800 гривен.