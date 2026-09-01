Хачапури — грузинская выпечка в форме лодочки с расплавленным сыром и яичным желтком в центре, а этот рецепт упрощает приготовление благодаря готовому тесту для пиццы вместо домашнего замеса.

Рецепт идеальной пиццы мы уже публиковали — а хачапури готовится по похожему принципу, только вместо соуса и пепперони в тесто прячут сырную начинку и яичный желток.

Хачапури — это традиционное грузинское блюдо, лодочка из теста, наполненная сыром, которую после выпечки дополняют сырым яичным желтком и кусочком масла. Желток расплавляется в горячем сыре, и в него погружают края теста, как в соус. Этот рецепт хачапури упрощает классическую технологию: вместо того чтобы замешивать дрожжевое тесто с нуля, здесь используют готовое тесто для пиццы — это экономит время, а результат получается не менее вкусным. Начинка тоже адаптирована: вместо традиционного сулугуни берут смесь моцареллы и фета, которая даёт нужную тягучесть и лёгкую кислинку.

Ингредиенты для хачапури

тесто для пиццы — примерно 450 г

сыр моцарелла тёртый — 225 г

сыр фета рассыпчатый — 225 г

яйцо крупное — 1 шт. (для смазывания теста)

яичные желтки крупные — 4 шт.

масло сливочное несолёное — 1 столовая ложка, разделённая на 4 кусочка

мука пшеничная — для подпыления рабочей поверхности

хлопья морской соли, свежемолотый чёрный перец и измельчённый лук-шнитт — для подачи

Как приготовить хачапури: пошагово

Разогрейте духовку до 190°C, расположив решётки в верхней и нижней третях. Застелите два глубоких противня для выпечки пергаментной бумагой.

Обильно подпылите рабочую поверхность мукой. Разделите тесто на 4 одинаковые части, скатайте каждую в шарик, накройте смазанной маслом пищевой плёнкой и дайте расстояться 30 минут.

В средней миске смешайте тёртую моцареллу с рассыпчатой фетой до однородности.

Работая с одним шариком теста за раз, пальцами расплющите и растяните его, а затем раскатайте скалкой или вытяните руками в овал примерно 15 на 25 см. Переложите на подготовленный противень и повторите с остальным тестом — на каждом противне должно быть по два куска.

В центр каждого овала выложите четверть сырной смеси, оставляя бортик около 2,5 см. Заверните свободный край теста, формируя бортик, и скрутите тесто там, где концы соединяются, чтобы получилась форма лодочки. Осторожно прижмите сыр, чтобы он равномерно заполнил углубление. Смажьте тесто слегка взбитым яйцом.

Выпекайте хачапури, пока корочка не поднимется, а начинка не забурлит и слегка позолотится — примерно 28 минут, меняя противни местами на половине времени. Достаньте противни из духовки и выложите по одному яичному желтку в центр каждого хачапури. Добавьте по кусочку масла и верните в духовку ещё на 2 минуты, пока желток не станет кремовым, но не сварится полностью.

Подавайте хачапури горячими, сразу из духовки, пока желток в центре ещё тёплый и кремовый. Перед подачей посыпьте блюдо хлопьями морской соли, свежемолотым перцем и измельчённым луком-шнитт — это финальный штрих, который делает вкус ярче. Лучше всего есть хачапури сразу, размазывая желток по расплавленному сыру кусочком теста.

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