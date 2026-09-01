В Киеве одновременно продают более 500 ресторанов. Ресторанная консультантка Ольга Насонова объяснила, почему рынок питания разделяется и какие заведения оказываются в зоне наибольшего риска.

Ресторанный рынок в Киеве всё заметнее расслаивается: по оценке экспертов, только в столице сейчас продаётся более 500 заведений общепита. При этом речь идёт не об откровенно провальных бизнесах, а о ресторанах, которые не выдерживают конкуренции за гостя.

Ситуацию на рынке описала ресторанная консультантка Ольга Насонова в комментарии изданию о деньгах «Кошт» (Kosht.media). По её словам, проблема не обязательно в качестве заведений: платёжеспособной аудитории просто не хватает на всех. Современный гость питается вне дома в среднем один раз в неделю и тщательно выбирает, куда именно пойти.

Этот «один раз в неделю», объясняет консультантка, может приходиться на лучший, самый дешёвый или новый ресторан. Поэтому заведение, которое не даёт гостю очевидной причины выбрать именно его — цены, особого опыта или премиального уровня, — рискует вообще не попасть в планы посетителя.

Кто чувствует себя стабильно

Самым устойчивым сегментом Насонова называет дорогие рестораны. У них сложился постоянный круг гостей, есть возможность удерживать персонал, а уровень цен позволяет покрывать высокие расходы и зарабатывать. Этот сегмент тоже зависит от платёжеспособности клиентов, но имеет преимущество в виде лояльной аудитории.

В доступном сегменте главным фактором становится цена, и конкуренция между заведениями с невысоким средним чеком только растёт. Каждый бизнес ищет способ дать гостю как можно больше за приемлемую сумму. Примерами экспертка приводит грузинский ресторан «Gaga», «Пузату хату» с полноценным меню за относительно небольшие деньги и пирожковые «Ярославна». «Главное, что цена сейчас имеет очень важное значение. Неправильные цены могут быстро убить заведение», — подчёркивает она. Ценовым ориентиром для массового сегмента консультантка называет McDonald's.

Отдельную категорию, пользующуюся спросом, составляют авторские и концептуальные проекты: новизна сама по себе становится поводом заглянуть. Насонова упоминает «Завертайло», «Хвилясту», «Чорноморку» и «Франик» — такие заведения быстро собирают аудиторию благодаря узнаваемой концепции, продукту или новому опыту.

Что происходит со средним сегментом

Сложнее всего, по наблюдениям консультантки, сейчас заведениям без чёткой специализации — не самым дорогим и не самым дешёвым: достаточно качественным, но без концепции, которая выделяет их среди конкурентов. «Средний слой вымывается с рынка, как и средний класс людей в стране», — говорит Насонова. Именно с этим она связывает большое количество объявлений о продаже готового ресторанного бизнеса.

По её оценке, только в Киеве сейчас продаётся более 500 заведений. Часть из них может иметь нормальный продукт, локацию и сервис, но не имеет достаточного количества гостей, чтобы бизнес оставался экономически жизнеспособным.

Как ресторатору не закрыться

Консультантка советует предпринимателям ещё на старте определить, за что будет конкурировать заведение: за доступность, премиальный сегмент или уникальность концепции. В условиях, когда люди реже ходят в рестораны и тщательнее выбирают, куда потратить деньги, просто «нормального» заведения может оказаться недостаточно.

Ситуация осложняется тем, что ещё в апреле 2026 года Насонова фиксировала закрытие более 200 кофеен и стритфудов в Киеве. Расходы для бизнесов выросли в разы, посещаемость упала, а счета за электроэнергию в феврале увеличились примерно вдвое. Для малого бизнеса, не имеющего финансовой подушки, несколько месяцев убытков становятся критическими.

Ранее Politeka сообщала, статуэтка из Мальорки, покорившая Киев: невероятная история создания уникального музея на Подоле.

Также Politeka сообщала, сначала врут, что путин хочет мира, а потом боятся приехать — Михаил Шейтельман о несостоявшемся визите Уиткоффа в Киев.

Как сообщала Politeka, «не думаю, что это туризм»: эксперт объяснил, зачем Кэллог приехал в Киев уже не как спецпредставитель Трампа.