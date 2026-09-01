Суды выносят приговоры сотрудникам ТЦК за пытки, незаконное лишение свободы и взятки, однако реальное лишение свободы назначают далеко не всегда. Журналисты подсчитали, сколько таких приговоров вынесли за последние годы.

Правила ТЦК в Украине и ответственность военных за превышение служебных полномочий снова оказались в центре внимания. Журналисты hromadske подсчитали, скольким сотрудникам ТЦК суды реально назначили наказание за избиения, пытки и взятки — и выяснилось, что реальное лишение свободы назначают далеко не всегда.

Скольких военных реально осудили

Как выяснило hromadske, по данным Государственной судебной администрации, в 2025 году по статье о пытках (ст. 126 Уголовного кодекса) осудили троих военнослужащих. В 2024-м таких приговоров не было ни одного, в 2023-м — один. За незаконное лишение свободы (ст. 146 УКУ) в 2025-м осудили троих военных, в 2024-м — пятерых, в 2023-м — также троих.

Статистика отдельно не выделяет сотрудников ТЦК, однако в реестре судебных решений есть показательный приговор: двое военных территориального центра комплектования в Ровненской области получили по 4 года лишения свободы сразу за пытки и незаконное лишение свободы. Суд освободил обоих от реального отбывания наказания, назначив условный срок от 1 до 1,5 года.

Речь идет о случае в селе Иванне возле Дубно: 21 февраля 2025 года военные остановили мужчину, который ехал на велосипеде, применили слезоточивый газ, били по голове и туловищу и силой затолкали в автомобиль. Часть этих действий суд квалифицировал как пытки. Третий фигурант дела, Александр Олейчук, в июле 2026 года также получил 4 года с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Все трое признали вину, раскаялись и возместили потерпевшему материальный и моральный ущерб, а тот сообщил, что претензий не имеет. Поэтому суд пришел к выводу, что исправление обвиняемых возможно без реального заключения.

Что суд признает нарушением при действиях ТЦК

Судебные приговоры фиксируют, какие именно действия военных ТЦК наказываются: силой заталкивать человека в служебный автомобиль без оснований, бить, применять слезоточивый газ, требовать деньги за освобождение от призыва, а также подделывать данные воинского учета.

Похожая ситуация сложилась в Одессе с избиением 27-летнего морпеха Романа Покидько, освобожденного из плена. Двум военным Пересыпского районного ТЦК объявили подозрения: одному — в умышленном нанесении легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УКУ), второму — в насильственных действиях, причинивших физическую боль (ч. 1 ст. 126 УКУ). Решения суда на момент публикации не было, заседания назначили на сентябрь.

Отдельные дела касаются взяток и подделок. Бывшего заместителя начальника Пересыпского районного ТЦК Владислава Павлова оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что группы оповещения работали без видеорегистраторов. Сейчас его судят за то, что в июле 2023 года он фиктивно сделал непригодными к службе 138 военнообязанных в реестре.

Еще один военный этого же ТЦК, Вячеслав Афанасьев, в апреле 2026 года оказался в СИЗО по подозрению в незаконном похищении людей и разбое. По данным ГБР, группа похищала мужчин, которые могли уклоняться от мобилизации, избивала их и требовала деньги за освобождение.

После смерти 46-летнего Андрея Стесюка на территории Коростенского районного ТЦК в Житомирской области Офис уполномоченного по правам человека начал проверку. Представитель омбудсмена обратился в Офис генпрокурора из-за возможного превышения власти военными ТЦК.

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