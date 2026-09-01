Какие выплаты, льготы и бесплатные услуги государство гарантирует военным и ветеранам — от доплат за риск до санаторного лечения и 75% скидки на коммуналку.

Выплаты военным во время лечения и другие социальные гарантии — это не разрозненные бонусы, а единый соцпакет, который государство гарантирует военнослужащим и ветеранам. О его составляющих рассказали в АрміяInform — издании Министерства обороны Украины.

Денежное обеспечение и компенсации

Денежное обеспечение военного состоит из базового оклада, который зависит от звания, должности и выслуги лет, а также ежемесячных надбавок и премий. Дополнительные вознаграждения платят за риск и участие в боевых заданиях: от 30 000 гривен в тылу или резерве до 100 000 гривен на передовой. Отдельно предусмотрены зональные выплаты — 70 000 и 170 000 гривен в зависимости от расстояния до позиций противника.

Военные, которые не выполняют боевые задания и находятся далеко от фронта, получают доплату 10 000 гривен. Отдельной строкой идет одноразовая денежная помощь: ее выплачивают при заключении первого контракта, при увольнении по определенным основаниям, а также в случае ранения или инвалидности.

Если служебного жилья нет, государство ежемесячно компенсирует аренду. Размер такой выплаты зависит от региона и количества членов семьи военного.

Медицина, реабилитация и санатории

Во время службы военные имеют полное медицинское обеспечение в военных и ведомственных медучреждениях — стационар, операции, реабилитацию. При необходимости возможно направление на лечение за границу. После завершения службы часть медицинских гарантий сохраняется при наличии статуса участника боевых действий.

В пакет входят ежегодное обследование и диспансеризация с привлечением нужных специалистов, бесплатные лекарства, вакцины и медицинские изделия по рецептам. Зубопротезирование также бесплатное, за исключением протезов из драгоценных металлов. Отдельно гарантировано санаторно-курортное лечение — бесплатное оздоровление или денежная компенсация вместо путевки.

Льготы на коммуналку, транспорт и учебу

Участники боевых действий и их семьи имеют скидку 75% на оплату жилой площади в пределах норм, на коммунальные услуги (газ, электроэнергия, вода) и на приобретение топлива для домов без централизованного отопления.

Военные и ветераны со статусом УБД бесплатно ездят в городском и пригородном транспорте. На междугородние поездки действует льгота: раз в два года бесплатно или раз в год со скидкой 50% железнодорожным, водным или воздушным транспортом.

Детям военных и УБД государство дает первоочередные места в детсадах и школах. Сами защитники могут рассчитывать на полную или частичную оплату обучения, перевод на бюджет, льготные кредиты на образование, социальные стипендии, бесплатные учебники, интернет и проживание в общежитии.

Как оформить льготы и выплаты

Алгоритм зависит от того, кому положена поддержка. Военнослужащим выплаты, направление на лечение или санаторий оформляют через командира и медицинскую службу воинской части; компенсацию за аренду жилья — по рапорту. Для статуса УБД и соответствующих льгот ветераны обращаются в ЦНАП, орган социальной защиты или Пенсионный фонд с удостоверением участника боевых действий и документами, подтверждающими право на льготу.

Во время службы за мобилизованным или контрактником сохраняется рабочее место и должность, а после демобилизации гарантировано возвращение на работу. Ветераны имеют преимущественное право остаться на должности при сокращении штата и ежегодный отпуск в удобное время.

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