Які виплати, пільги та безоплатні послуги держава гарантує військовим і ветеранам — від доплат за ризик до санаторного лікування та 75% знижки на комуналку.

Виплати військовим під час лікування та інші соціальні гарантії — це не розрізнені бонуси, а єдиний соцпакет, який держава гарантує військовослужбовцям і ветеранам. Про його складові розповіли в АрміяInform — виданні Міністерства оборони України.

Грошове забезпечення та компенсації

Грошове забезпечення військового складається з базового окладу, який залежить від звання, посади й вислуги років, а також щомісячних надбавок і премій. Додаткові винагороди платять за ризик і участь у бойових завданнях: від 30 000 гривень у тилу чи резерві до 100 000 гривень на передовій. Окремо передбачені зональні виплати — 70 000 і 170 000 гривень залежно від відстані до позицій противника.

Військові, які не виконують бойових завдань і перебувають далеко від фронту, отримують доплату 10 000 гривень. Окремим рядком іде одноразова грошова допомога: її виплачують під час укладання першого контракту, при звільненні за певними підставами, а також у разі поранення чи інвалідності.

Якщо службового житла немає, держава щомісяця компенсує оренду. Розмір такої виплати залежить від регіону та кількості членів родини військового.

Медицина, реабілітація та санаторії

Під час служби військові мають повне медичне забезпечення у військових і відомчих медзакладах — стаціонар, операції, реабілітацію. У разі потреби можливе направлення на лікування за кордон. Після завершення служби частина медичних гарантій зберігається за наявності статусу учасника бойових дій.

До пакета входять щорічне обстеження й диспансеризація із залученням потрібних спеціалістів, безоплатні ліки, вакцини та медичні вироби за рецептами. Зубопротезування також безкоштовне, за винятком протезів із дорогоцінних металів. Окремо гарантоване санаторно-курортне лікування — безоплатне оздоровлення або грошова компенсація замість путівки.

Пільги на комуналку, транспорт і навчання

Учасники бойових дій та їхні родини мають знижку 75% на оплату житлової площі в межах норм, на комунальні послуги (газ, електроенергія, вода) та на придбання палива для будинків без централізованого опалення.

Військові та ветерани зі статусом УБД безоплатно їздять у міському й приміському транспорті. На міжміські поїздки діє пільга: раз на два роки безкоштовно або раз на рік зі знижкою 50% залізничним, водним чи повітряним транспортом.

Дітям військових та УБД держава дає першочергові місця в садках і школах. Самі захисники можуть розраховувати на повну або часткову оплату навчання, переведення на бюджет, пільгові кредити на освіту, соціальні стипендії, безоплатні підручники, інтернет і проживання в гуртожитку.

Як оформити пільги та виплати

Алгоритм залежить від того, кому належить підтримка. Військовослужбовцям виплати, направлення на лікування чи санаторій оформлюють через командира і медичну службу військової частини; компенсацію за оренду житла — за рапортом. Для статусу УБД і відповідних пільг ветерани звертаються до ЦНАП, органу соціального захисту або Пенсійного фонду з посвідченням учасника бойових дій та документами, що підтверджують право на пільгу.

Під час служби за мобілізованим чи контрактником зберігається робоче місце й посада, а після демобілізації гарантоване повернення на роботу. Ветерани мають переважне право лишитися на посаді при скороченні штату й щорічну відпустку у зручний час.

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