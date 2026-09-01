Паста примавера — це легка страва з овочами та пастою у свіжому лимонно-часниковому соусі, яка готується швидше за звичну вечерю і не потребує жодних вершків.

Рецепт карбонари з куркою ми вже публікували — а паста примавера готується зовсім по-іншому: без вершків і бекону, лише свіжі овочі та легкий лимонно-часниковий соус. Ця страва з'явилася в американській кухні у 1970-х роках і, попри італійську назву, є суто американським винаходом. Пасту примавера часто називають літньою чи весняною пастою — вона виходить дуже легкою, барвистою і насправді містить більше овочів, ніж самої пасти. Це чудовий спосіб використати сезонні кабачки, перець та гриби, а готується все буквально за 20 хвилин.

Інгредієнти для пасти примавера

Паста пенне — 225 г

Олія оливкова — 30 мл (2 ст. ложки)

Болгарський перець (будь-якого кольору) — 1 шт., нарізаний смужками

Цукіні середнього розміру — 1 шт., нарізаний кільцями

Печериці (коричневі або білі) — 170 г, нарізані

Червона цибуля — половина середньої цибулини, нарізана

Сіль тонкого помолу — 3/4 чайної ложки, до смаку (плюс трохи для варіння пасти)

Чорний перець мелений — 1/4 чайної ложки, до смаку

Масло вершкове несолене — 45 г (3 ст. ложки)

Часник — 3 зубчики, подрібнені

Сік лимона свіжовичавлений — 30 мл (2 ст. ложки)

Пармезан тертий — приблизно 50 г (половина склянки), плюс трохи для подачі

Петрушка свіжа подрібнена — 2 ст. ложки, для подачі

Як приготувати пасту примавера: покроково

Відваріть пасту в підсоленій воді за інструкцією на упаковці до стану аль денте, злийте воду і накрийте кришкою, щоб паста не остигла.

Поки паста вариться, займіться овочами: у великій глибокій сковороді або каструлі з товстим дном розігрійте олію на середньо-високому вогні. Додайте перець, цукіні, гриби та червону цибулю і обсмажуйте, часто перемішуючи, 6-8 хвилин, доки овочі не стануть м'яко-хрусткими. Посоліть і поперчіть до смаку.

Зменшіть вогонь до середнього, додайте масло та часник і готуйте близько 1 хвилини, доки часник не стане ароматним.

Додайте до сковороди готову пасту, лимонний сік і тертий пармезан. Перемішайте, щоб усі складники з'єдналися, і за потреби додайте ще соли й перцю.

Коли паста прогріється, зніміть сковороду з вогню. За бажання посипте додатковим тертим пармезаном і свіжою подрібненою петрушкою.

Пасту примавера можна урізноманітнити: додайте креветки чи курку для ситнішої версії, замініть овочі на броколі, спаржу чи стручкову квасолю залежно від сезону, або спробуйте інші види пасти — каватаппі, зіті чи фузіллі. Для щільнішого соусу можна додати домашній песто або соус альфредо. Готову пасту зберігайте в холодильнику в закритому контейнері 3-4 дні, а перед подачею розігрійте на сковороді з краплею олії. Заморожувати страву не варто — овочі після розморожування стають водянистими.

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