Рецепт карбонари з куркою ми вже публікували — а паста примавера готується зовсім по-іншому: без вершків і бекону, лише свіжі овочі та легкий лимонно-часниковий соус. Ця страва з'явилася в американській кухні у 1970-х роках і, попри італійську назву, є суто американським винаходом. Пасту примавера часто називають літньою чи весняною пастою — вона виходить дуже легкою, барвистою і насправді містить більше овочів, ніж самої пасти. Це чудовий спосіб використати сезонні кабачки, перець та гриби, а готується все буквально за 20 хвилин.
Інгредієнти для пасти примавера
- Паста пенне — 225 г
- Олія оливкова — 30 мл (2 ст. ложки)
- Болгарський перець (будь-якого кольору) — 1 шт., нарізаний смужками
- Цукіні середнього розміру — 1 шт., нарізаний кільцями
- Печериці (коричневі або білі) — 170 г, нарізані
- Червона цибуля — половина середньої цибулини, нарізана
- Сіль тонкого помолу — 3/4 чайної ложки, до смаку (плюс трохи для варіння пасти)
- Чорний перець мелений — 1/4 чайної ложки, до смаку
- Масло вершкове несолене — 45 г (3 ст. ложки)
- Часник — 3 зубчики, подрібнені
- Сік лимона свіжовичавлений — 30 мл (2 ст. ложки)
- Пармезан тертий — приблизно 50 г (половина склянки), плюс трохи для подачі
- Петрушка свіжа подрібнена — 2 ст. ложки, для подачі
Як приготувати пасту примавера: покроково
Відваріть пасту в підсоленій воді за інструкцією на упаковці до стану аль денте, злийте воду і накрийте кришкою, щоб паста не остигла.
Поки паста вариться, займіться овочами: у великій глибокій сковороді або каструлі з товстим дном розігрійте олію на середньо-високому вогні. Додайте перець, цукіні, гриби та червону цибулю і обсмажуйте, часто перемішуючи, 6-8 хвилин, доки овочі не стануть м'яко-хрусткими. Посоліть і поперчіть до смаку.
Зменшіть вогонь до середнього, додайте масло та часник і готуйте близько 1 хвилини, доки часник не стане ароматним.
Додайте до сковороди готову пасту, лимонний сік і тертий пармезан. Перемішайте, щоб усі складники з'єдналися, і за потреби додайте ще соли й перцю.
Коли паста прогріється, зніміть сковороду з вогню. За бажання посипте додатковим тертим пармезаном і свіжою подрібненою петрушкою.
Пасту примавера можна урізноманітнити: додайте креветки чи курку для ситнішої версії, замініть овочі на броколі, спаржу чи стручкову квасолю залежно від сезону, або спробуйте інші види пасти — каватаппі, зіті чи фузіллі. Для щільнішого соусу можна додати домашній песто або соус альфредо. Готову пасту зберігайте в холодильнику в закритому контейнері 3-4 дні, а перед подачею розігрійте на сковороді з краплею олії. Заморожувати страву не варто — овочі після розморожування стають водянистими.
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