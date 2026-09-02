Котлети з курки за цим рецептом виходять хрусткими зовні та соковитими всередині завдяки потрійній паніровці з пармезаном.

Рецепт домашніх чебуреків ми вже публікували — а котлети з курки готуються зовсім інакше й займають значно менше часу.

Котлети з курки — це страва, яка рятує будь-який будній вечір: хрустка скоринка зовні, соковита куряча грудка всередині, і все це готується менш ніж за півгодини. На відміну від звичних котлет із фаршу, тут курячу грудку не перекручують, а нарізають на тонкі пласти й обсмажують у потрійній паніровці з сухарів панко, пармезану та італійських трав. Такий підхід дає рівномірну хрустку скоринку, яка не відпадає при смаженні.

Інгредієнти для котлет з курки

куряча грудка без кістки і шкіри — 4 шт. (приблизно 900 г)

сіль дрібна — 1,5 ч. л. (розділити на дві частини)

чорний перець — 0,5 ч. л.

пшеничне борошно — приблизно 60 г (0,5 склянки)

яйця великі — 2 шт.

вода — 1 ст. л.

сухарі панко (або звичайні панірувальні сухарі) — приблизно 90 г (1,5 склянки)

пармезан тертий — приблизно 50 г (0,5 склянки)

часниковий порошок — 0,5 ч. л.

італійські трави — 1 ч. л.

олія рафінована для смаження (соняшникова або оливкова легка)

часточки лимона, петрушка та велика сіль — для подачі

Як приготувати котлети з курки: покроково

Кожну курячу грудку розріжте горизонтально навпіл, щоб вийшло 8 тонких котлет. Покладіть між шарами харчової плівки й відбийте кухонним молотком до товщини приблизно 0,6 см. Посипте з обох боків 1 ч. л. солі та чорним перцем.

Підготуйте три ємності для паніровки: у першу насипте борошно, у другій збовтайте яйця з водою, у третій змішайте панко, пармезан, часниковий порошок, італійські трави та решту 0,5 ч. л. солі.

Кожну котлету обваляйте спочатку в борошні, струсивши зайве, потім занурте в яєчну суміш і обваляйте в сухарній паніровці, злегка притискаючи, щоб вона добре прилипла. Викладіть на тарілку й дайте котлетам відпочити 5-10 хвилин — це допоможе паніровці краще закріпитися під час смаження.

Розігрійте олію в сковороді на середньому вогні до 175-190°C, щоб рівень олії доходив приблизно до половини висоти котлет. Обсмажуйте котлети з курки по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки, поки температура всередині не досягне 74°C. Перекладіть на решітку або паперовий рушник, одразу присипте великою сіллю, петрушкою та скропіть лимонним соком.

Подавайте котлети з курки з рисом, картопляним пюре, свіжим салатом або просто з часточкою лимона — страва однаково добре смакує і як основна, і в бутербродах. Готові необсмажені котлети можна заморозити на строк до 1 місяця, а перед подачею випекти з замороженого стану у розігрітій до 230°C духовці 20-25 хвилин. Готові смажені котлети зберігаються в холодильнику до 4-5 днів, а розігрівати їх краще в духовці за 190°C, щоб скоринка знову стала хрусткою.

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