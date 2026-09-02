Онкоцентр, подземные школы и детсады, укрытия и ремонт дорог: в 2026 году на Харьковщине реализуют десятки крупных проектов на деньги ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Часть из них уже имеет проблемы со сроками, тендерами и стоимостью — цены на отдельные стройматериалы пришлось пересмотреть.

Прогноз погоды в Харьковской области на начало сентября обещает непогоду, однако строительный сезон в регионе продолжается: здесь возводят онкоцентр, подземные школы и укрытия на средства ЕС, а в части смет уже пересмотрели цены на стройматериалы.

По данным 057.ua, в 2026 году на Харьковщине в рамках программы Ukraine Facility планируют реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов при финансовой поддержке Европейского Союза. О проблемах со стоимостью отдельных объектов рассказали в Харьковском антикоррупционном центре (ХАЦ).

Сколько денег уже получила Украина по Ukraine Facility

Ukraine Facility — это программа ЕС на 50 млрд евро на 2024–2027 годы, направленная на восстановление и модернизацию Украины. По состоянию на июнь 2026 года страна уже получила в ее рамках более 29,4 млрд евро. Харьковщина среди прочего берет финансирование на медицинские учреждения, подземные школы и детсады, укрытия и ремонт дорог.

Новый онкоцентр в Харькове

В Поморках продолжается строительство первой очереди Харьковского онкоцентра. В 2026 году Департамент капитального строительства ХОВА заключил дополнительное соглашение на 1,24 млрд грн с консорциумом «Билдинг Груп».

Сначала на первую очередь заключили договор на 3 млрд грн, позже стоимость уменьшили до 2,5 млрд грн. Как отмечают в ХАЦ, после публикаций о завышенных ценах на стройматериалы отдельные позиции в смете удешевили или исключили. Финансирование идет по Ukraine Facility, а проект предусматривает строительство подземного корпуса и закупку медицинского оборудования.

Подземный «Ковчег» областной больницы

Один из самых дорогих объектов — реконструкция Харьковской областной больницы со строительством подземного лечебного корпуса «Ковчег». После заключения нового соглашения общая стоимость работ может составить около 3,5 млрд грн.

Подземный корпус площадью около 12 тысяч квадратных метров должен вмещать до 2000 человек. Там планируют обустроить отделения неотложной помощи, операционный блок, реанимацию, педиатрическое, инфекционное и другие отделения, а также диагностические кабинеты. Отдельно в больнице ремонтируют помещения второго, третьего и седьмого этажей — эти работы оценивают в сотни миллионов гривен.

Областная детская больница

На реконструкцию Харьковской областной детской больницы заключили договор на 784,5 млн грн. Проект предусматривает ремонт помещений и инженерных сетей, а также меры по энергоэффективности. Еще 615 млн грн заложено на обустройство укрытия в больнице.

Подземные школы в Лозовском районе

В Лозовской громаде реализуют два проекта укрытий в лицеях. В Краснопавловском лицее строят укрытие на 750 человек: после нескольких попыток стоимость нового договора составляет 158 млн грн, причем во время торгов сумму удалось уменьшить почти на 70 млн грн от ожидаемой.

В Панютинском лицее укрытие рассчитано на 1200 человек, а общая стоимость работ по двум договорам уже превышает 260 млн грн.

Подземные детсады в Дергачах

В Дергачах строят укрытие для детсада «Лелеченька». Договор сначала составлял 184 млн грн, позже его уменьшили до 182,4 млн грн. Укрытие рассчитано на 274 человека и будет иметь медпункт, санузлы, душевые, вентиляцию, генератор, запасы воды и условия для маломобильных людей.

По состоянию на 26 августа подрядчику уже перечислили 82 млн грн, а в августе дополнительно заключили соглашение еще на 91 млн грн — так что общая стоимость проекта может превысить 250 млн грн. Другое укрытие для детсада на Центральной улице Дергачей стоит 175,6 млн грн и рассчитано на 278 человек; по состоянию на 25 августа информации о выплатах подрядчику не было.

Дороги и проблемное укрытие в Наталином

На ремонт участка трассы Киев — Харьков — Должанский в пределах Харьковской области планируют направить 440 млн грн по программе Ukraine Facility. Единственным участником торгов стало ООО «Автомагистраль-Юг».

Проблемным остается строительство укрытия для Наталинского лицея. Первый тендер провели еще в 2023 году со стартовой стоимостью около 59 млн грн, позже она выросла до более чем 125 млн грн. По предыдущему договору подрядчику уже заплатили 118 млн грн, но работы не завершили. В 2026 году объявили новый тендер еще на 112 млн грн — подрядчиком стал «Трест-Жилстрой-1», который уже получил более 30 млн грн.

Самая дорогая подземная школа в Харькове

Самым дорогим объектом в пределах Харьковской городской громады является подземная школа на территории лицея №24. В 2025 году на ее строительство заключили договор почти на 198 млн грн, теперь проводят новый тендер на тот же объект — на этот раз ожидаемая стоимость составляет 111,5 млн грн. Единственным участником снова стало ЧП «Строительная компания "Промтекс"».

Что говорят в антикоррупционном центре

В ХАЦ подчеркивают: значительная часть проектов связана с безопасностью и медицинской инфраструктурой, однако отдельные объекты годами не могут завершить, их стоимость меняется, а некоторые тендеры проводят повторно. Поскольку программа Ukraine Facility действует до 2027 года, главная задача для области — успеть реализовать проекты и эффективно потратить европейское финансирование.

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