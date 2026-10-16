Дефицит топлива усиливается в преддверии зимнего сезона, когда спрос на энергоносители традиционно растет.
Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА), на который ссылается Reuters .
Почему возникла нехватка дизельного топлива
В сентябре маржа переработки дизеля, то есть разница между его стоимостью и ценой сырой нефти, поднялась почти до 95 долларов за баррель. Это произошло на фоне сокращения мощностей нефтеперерабатывающих заводов из-за атак, связанных с войной на Ближнем Востоке.
По оценке МЭА, длительные перебои со снабжением заставили страны тратить запасы еще до начала осеннего технического обслуживания НПЗ. В результате рынок вошел в период повышенного зимнего спроса с меньшими резервами.
Ситуацию усложнили потери экспорта. В сентябре поставки дизельного горючего с Ближнего Востока и России сократились в общей сложности на 1,3 млн баррелей в сутки.
Удастся ли восстановить запасы в 2026 году
МЭА ожидает, что к концу 2026 года мировые нефтеперерабатывающие заводы постепенно возобновят работу. Это позволит начать пополнение резервов, однако компенсировать накопленный за год дефицит будет сложно.
Чтобы сдержать рост цен, страны-участницы агентства согласились высвободить из стратегических резервов 100 млн. баррелей нефти и дизельного горючего.
В то же время недостаток дизеля остается риском для рынка даже при восстановлении переработки. Запасы нужно пополнять, а перебои со снабжением могут ограничивать скорость этого процесса.
Как будет меняться спрос на нефть
По прогнозу МЭА, в 2026 году мировой спрос на нефть сократится на 2,6 млн баррелей в сутки. На дизель будет приходиться около четверти этого понижения.
В 2027 году тенденция может измениться. Агентство ожидает рост мировых поставок нефти на 7,7 млн баррелей в сутки после сокращения на 5,8 млн баррелей в сутки в 2026 году.
Это может привести к переизбытку нефти на мировом рынке. Однако ситуация с дизельным топливом будет зависеть от восстановления перерабатывающих мощностей, темпов пополнения запасов и стабильности международных поставок.