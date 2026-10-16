Блокировка счетов может стать следствием финансового мониторинга, если у банка есть вопросы о происхождении денег клиента.

Блокировка счетов не зависит только от суммы взноса: финансовое учреждение также оценивает характер сделки и соответствие доходам человека.

Единого лимита, в который можно вносить наличные деньги без подтверждения его происхождения, нет. Даже операция на сумму менее 400 тысяч гривен может привлечь внимание банка, если она кажется необычной или подозрительной.

По какой сумме банк может проверить деньги

Порог в 400 тысяч гривен используется для определения пороговых финансовых операций при наличии дополнительных признаков, предусмотренных законодательством. Само превышение этой суммы не означает автоматическую блокировку счета.

К примеру, если человек обычно получает небольшую зарплату, но вдруг вносит значительную сумму наличных, банк может попросить объяснить ее происхождение. Это стандартная процедура проверки, а не доказательство нарушения закона.

Финансовое учреждение учитывает регулярные поступления, предварительные операции и другие обстоятельства. Поэтому универсальной суммы, гарантирующей отсутствие вопросов, не существует.

Какие документы могут попросить

Чтобы подтвердить законность происхождения средств, клиенту может предложить предоставить документы. Их список зависит от того, откуда поступили деньги.

В частности, подойдут:

Справка о доходах или налоговой декларации — для подтверждения заработка.

Договор купли-продажи – если деньги получены за проданное имущество.

Свидетельство о праве на наследство – для унаследованных средств.

Договор дарения – если деньги подарили и документ оформлен.

Банковские выписки – для подтверждения накоплений и движения средств.

Если сумма собиралась в течение нескольких лет, можно предоставить документы, подтверждающие доходы за этот период. Для средств от продажи недвижимости или автомобиля следует хранить договор и подтверждение оплаты.





Как избежать проблем с банком

Блокировка счетов не производится автоматически через каждое большое пополнение. Однако отсутствие пояснений или необходимых документов может усложнить проверку и привести к отказу в проведении операции.

Перед внесением значительной суммы наличных денег следует подготовить подтверждение ее происхождения. Если операция нетипична для вашего счета, можно заранее обратиться в банк и уточнить требования.

Главное — не ориентироваться только на сумму 400 тысяч гривен. Банк может проверить операцию и на меньшую сумму, если она вызывает подозрение.

Источник: 24 Канал .