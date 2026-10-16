Удорожание продуктов в Украине может продолжиться из-за роста расходов на топливо и доставку.

Подорожание продуктов, по прогнозу экономиста Олега Устенко, может составить не менее 10%, а медикаменты могут подняться в цене еще ощутимее.

Об этом бывший советник президента рассказал в интервью «Новости.LIVE». По его словам, расходы на горючее закладывают в стоимость почти всех товаров. Это касается не только импортной продукции, но и овощей и других продуктов, которые нужно доставлять в магазины и рынки.

Почему будут дорожать продукты

Стоимость перевозки оказывает влияние на конечную цену товара. Если горючее дорожает, производители и продавцы вынуждены тратить больше на логистику. Эти расходы могут переводиться на покупателей.

Олег Устенко прогнозирует, что продуктовая корзина может подорожать как минимум на 10%. Импортные товары также могут подняться в цене. Поэтому части украинцев, вероятно, придется выбирать более дешевые аналоги, которые могут уступать качество.

Что будет происходить с ценами на лекарства

Отдельную обеспокоенность вызывает фармацевтический рынок. По словам экономиста, некоторые украинские производители испытывают трудности с полноценным производством и хранением продукции. Поэтому стране может понадобиться больше импортных препаратов.





Дополнительным фактором является девальвация гривны. Когда национальная валюта слабеет, закупка заграничных лекарств обходится дороже. В результате это может сказаться на ценах в аптеках.

Удорожание продуктов и медикаментов создает дополнительную нагрузку на семейные бюджеты. Экономист считает, что при ограниченных ресурсах государство должно прежде всего поддерживать людей, наиболее нуждающихся в помощи. Среди них переселенцы, пенсионеры с минимальными выплатами, одинокие матери и люди с инвалидностью.

Таким образом, дальнейшая динамика цен будет зависеть от стоимости горючего, валютного курса и возможностей украинских производителей. Прогноз по росту на 10% озвучил экономист; это ожидание, а не гарантированный показатель для каждого продукта.