На портале єОпора собрали государственные и региональные программы поддержки на зиму для людей, ОСББ и бизнеса — от субсидий до кредитов на энергооборудование.

Кабинет министров запустил портал «єОпора», где в одном месте собрана вся государственная и региональная помощь на зиму 2026/27. Решение приняли из-за риска новых атак на энергетическую, газовую и тепловую инфраструктуру, сообщает КМУ.

Сервис работает просто: в разделе «Зимняя поддержка» пользователь выбирает, кто он, с чем нужна помощь и свой регион. После этого портал показывает программы, которые могут действовать именно для него, а также рекомендации и официальные контакты.

Что доступно людям

Для домохозяйств портал предлагает одноразовые 19 400 грн определённым уязвимым категориям в прифронтовых громадах. Кроме того, собраны субсидии и льготы на коммунальные услуги, а также кредиты до 600 тыс. грн под 0–7% на энергооборудование для частного дома.

Отдельно можно податься на замену газовых счётчиков и подключение интернета по технологии xPON, которая работает даже во время отключений света.

Гранты для ОСМД

Многоквартирным домам посвящена программа «СвітлоДІМ». ОСМД, кооперативы и управители могут получить грант от 100 до 300 тыс. грн на оборудование, которое сделает дом энергонезависимее. Общий бюджет программы — 800 млн грн, а доля софинансирования получателя не превышает 10%. Сейчас она действует в Киеве и Харькове с областями, следующими могут стать Сумы и Днепр.

Что предлагают бизнесу

ФЛП, малый и микробизнес могут получить кредит под 0% до 10 млн грн на срок до трёх лет для покупки генерационного оборудования. Компаниям, планирующим установить когенерационные установки, предназначены кредиты по программе «5–7–9%» — до 250 млн грн на срок до 10 лет.

Как найти свою программу

Чтобы подобрать доступную поддержку, достаточно зайти на портал, в разделе «Зимняя поддержка» указать категорию (человек, ОСМД, бизнес), тему помощи и область проживания. Система сама отфильтрует действующие программы, покажет условия участия и контакты ответственных органов.

Правительство подчёркивает, что портал создан как единое окно, поэтому гражданам больше не придётся искать разрозненную информацию по разным ведомствам.