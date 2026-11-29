Киевстар с декабря ограничивает входящие звонки абонентам предоплаты, которые не пополняют счет. Оператор может полностью заблокировать номер, пока на баланс не поступят деньги.

Киевстар с декабря ужесточает правила для абонентов предоплаты - оператор будет ограничивать входящие звонки тем, кто не пополняет счет, сообщает OBOZ.UA. Речь идет о номерах без абонплаты, то есть без регулярного пополнения баланса.

Ограничения действуют постепенно: сначала входящие звонки перестают поступать, а затем номер могут заблокировать полностью. Пока на счету нет денег, абонент рискует пропустить звонок от родных, работодателя или курьера.

Кого это касается

Изменения в первую очередь затрагивают абонентов предоплаты, которые не пользуются тарифными пакетами с абонплатой и долго не пополняют номер. Те, кто ежемесячно оплачивает пакет или имеет контракт, под ограничения не попадают - у них абонплата списывается автоматически.

Почему так происходит

Для оператора номер без оплаты - это "спящая" SIM-карта. Чтобы сеть зря не обслуживала неактивные номера, Киевстар ограничивает входящие звонки и держит номер заблокированным до пополнения. Так компания возвращает номера в оборот.

Что делать, чтобы не потерять звонки

Самый простой вариант - вовремя пополнять баланс даже на минимальную сумму или подключить тарифный пакет с абонплатой. Тогда входящие звонки будут работать без перебоев.

Если номер уже заблокировали, достаточно пополнить счет. После зачисления средств услуга восстанавливается автоматически, и номер снова принимает звонки.

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