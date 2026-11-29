Бывшие военнослужащие, получившие инвалидность вследствие войны, в декабре имеют гарантированные минимальные пенсии. Сумма зависит от группы инвалидности - от 10 625 до 18 885 гривен.

Пенсии военным в Украине с инвалидностью вследствие войны в декабре имеют гарантированный государством минимум. В Пенсионном фонде объяснили, какие суммы начислят каждой группе инвалидности.

Пенсионное обеспечение таких лиц регулирует Закон Украины № 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Основной размер выплаты считают от денежного довольствия, которое человек получал на момент увольнения со службы.

Как рассчитывается основная пенсия

Процент выплаты зависит от установленной группы инвалидности. Для I группы это 100% денежного довольствия, для II группы - 80%, для III группы - 60%.

После расчета основную сумму дополнительно увеличивают еще на 25%. Такое повышение предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2011 года № 1381.

Какие надбавки могут добавить

Кроме основной пенсии, военным с инвалидностью вследствие войны могут назначить дополнительные выплаты. Надбавка к пенсии считается от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, - в 2026 году это 2 595 гривен.

В зависимости от группы инвалидности ежемесячная надбавка составляет: I группа - 50% (1 297,50 грн), II группа - 40% (1 038 грн), III группа - 30% (778,50 грн).

Целевая денежная помощь имеет фиксированный размер. Для пенсионеров с инвалидностью I группы это 70 гривен в месяц, для II и III групп - 50 гривен.

Неработающие пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных членов семьи, получают доплату за каждого такого родственника - 50% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. Отдельно назначают надбавку за особые заслуги перед Украиной и пособие на уход.

Минимальные выплаты в декабре

С 1 марта 2026 года для бывших военнослужащих с инвалидностью вследствие войны действуют гарантированные минимумы. В них входит основная пенсия вместе со всеми повышениями, надбавками и индексацией.

Минимальные суммы в зависимости от группы: I группа - 18 885 гривен, II группа - 15 494 гривни, III группа - 10 625 гривен.

Если после начисления всех доплат пенсия не дотягивает до установленного минимума, государство назначает дополнительную помощь - ровно столько, сколько не хватает до гарантированного уровня.

Куда обращаться за перерасчетом

Чтобы получить или пересчитать пенсию, бывший военнослужащий должен обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда. С собой нужны документы об инвалидности, справка о денежном довольствии из воинской части и паспорт с идентификационным кодом.

Заявление можно подать и дистанционно - через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. Решение принимают в срок до 10 дней после получения всех документов.

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