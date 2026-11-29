ТЦК звонит не военнообязанному, а его жене или родителям. Юристы объяснили, обязаны ли близкие отвечать на такие звонки и что они вправе требовать.

ТЦК звонит не самому военнообязанному, а его жене или родителям - такая практика все чаще, и стоит помнить, что повестки ТЦК по телефону не вручают. Издание «Судебно-юридическая газета» объяснило, что вправе требовать родные и можно ли вообще не отвечать на такой звонок.

Во время мобилизации представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут звонить гражданам для уточнения учетных данных. Часто звонок поступает не тем, кто стоит на учете, а их близким - жене, родителям или другим родственникам.

Обязаны ли родственники что-то сообщать представителю ТЦК

Юристы объясняют: родственники военнообязанного не являются субъектами воинского учета. Это означает, что никаких персональных данных о мужчине - место работы, адрес, контакты - они передавать не обязаны.

То же касается и ответов на вопросы о том, где сейчас находится военнообязанный. Родные вправе не предоставлять такую информацию по телефону.

Что вправе требовать тот, кому звонят

Прежде всего - назвать себя. Тот, кто звонит, обязан представиться: назвать фамилию, имя, должность и конкретный ТЦК, от которого он действует. Без этих данных разговор можно завершить.

Также можно требовать, чтобы любые вопросы или требования излагались письменно. Телефонный разговор не является надлежащим вручением никакого документа, в том числе повестки.

Можно ли просто не отвечать на звонок

Да. Обязанности отвечать на звонки представителей ТЦК для родственников закон не устанавливает. За то, что жена или родители не взяли трубку или не стали разговаривать, никакой ответственности не предусмотрено.

Что делать, если звонок стал настойчивым

Если звонки повторяются или сопровождаются давлением, стоит зафиксировать это: записать номер, время, требовать письменного обращения. В случае угроз или попыток получить персональные данные можно обратиться с жалобой в полицию или высший орган военного управления.

Самому же военнообязанному юристы советуют обновить учетные данные через приложение «Резерв+» или личный визит в ТЦК, чтобы избежать настойчивых звонков близким.

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