Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 30 ноября по 6 декабря показывает стойкий зимний холод: дневные температуры будут колебаться от -1° до +2°, а осадков синоптики не ожидают.

Синоптики предупреждали о ночных морозах на Одесчине еще в конце ноября, и новая неделя с 30 ноября по 6 декабря подтверждает: зимний холод в Одесской области не отступает, а дневные температуры лишь изредка поднимаются выше нуля.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем в Одесской области ожидается от -1° до +2°, а ночью термометры будут показывать от -3° до -2°.

В понедельник, 30 ноября, днем воздух прогреется лишь до -1°, ночью похолодает до -2°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 1 декабря, днем температура поднимется до 0°, а ночью столбики термометров опустятся до -3°. Облачность малая, без осадков.

В среду, 2 декабря, днем потеплеет до +1°, ночью же похолодает до -3°. Облачность переменная, осадков синоптики не ожидают.

В четверг, 3 декабря, ожидается самый теплый день недели: днем +2°, ночью -2°. Облачность останется переменной, без осадков.

В пятницу, 4 декабря, дневная температура снова опустится до 0°, ночью похолодает до -3°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В субботу, 5 декабря, днем воздух прогреется до +2°, ночью же температура будет держаться на отметке -2°. Облачность с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 6 декабря, неделя завершится самым холодным днем: днем -1°, ночью -2°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

Итак, самым теплым днем недели станет четверг, 3 декабря, с температурой +2°, а самыми холодными — понедельник и воскресенье, когда днем будет лишь -1°. Перепад дневных температур за неделю составляет 3°, осадков в течение всего периода не прогнозируют.

Поскольку ночные температуры держатся в пределах -2…-3°, стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Несмотря на отсутствие осадков, из-за низких температур дороги утром могут быть скользкими, поэтому водителям стоит быть осторожными.

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