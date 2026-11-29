Графики отключения света в Киевской области на 30 ноября предусматривают плановое обесточивание. Энергетики будут работать с 08:30 до 18:00.

Графики отключения света в Киевской области на 30 ноября опубликовал Переяславский городской совет. Плановые работы в сетях будет проводить ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Электричество будут отключать в понедельник, 30 ноября, с 08:30 до 18:00. Работы выполняют, чтобы повысить надежность электроснабжения и предупредить аварии в сетях.

Об этом сообщает сайт Переяславского горсовета. Согласно официальному объявлению, без света останутся жители таких улиц Переяслава.

На улице Весенней отключат дома №1, 1/3, 2, 3, 3/б, 4, 7, 9, 14, 20, 21, 21-а, 22, 23, 27, 27а, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42 и 44.

Также без электроэнергии будут улица Житняя (дома №2, 4, 6, 9, 10, 12, 16) и улица Летняя (№2/19, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 29, 31, 35, 37, 43).

На улице Святыливской отключение затронет дома №85, 89, 93, 99, 105 и 115.

Что делать жителям

На время отключения энергетики советуют зарядить телефоны и павербанки, а также проверить состояние холодильника, чтобы продукты не испортились.

Актуальный график для своей улицы можно проверить на сайте Переяславского горсовета или через чат-бот ДТЭК. Электроснабжение обещают восстановить уже в 18:00.

Ранее Politeka сообщала, зарядите павербанки: ДТЭК предупредил о дополнительных графиках отключения света в Киевской области с 19 по 21 ноября.

Также Politeka сообщала, хранение продуктов при отключениях света: сколько часов выдержит холодильник.