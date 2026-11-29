Военнослужащим советуют до конца года проверить личные данные и документы в своих частях. Ошибки или устаревшая информация могут создать проблемы с выплатами, отпусками, лечением и социальными гарантиями.

Выплаты военным могут «зависнуть» из-за ошибок в личных данных. До конца года военнослужащим советуют проверить шесть пунктов в документах и данных части, чтобы не остаться без денег, отпуска или лечения.

Перечень обнародовал Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Ошибки или устаревшая информация обычно «всплывают» в самый неудобный момент, поэтому лучше исправить их заранее.

Семейное положение и банковские реквизиты

Первый пункт - семейное положение. О браке, разводе, смене фамилии или рождении ребенка нужно сообщить в кадровый отдел части и передать соответствующие документы.

Второй пункт - банковские реквизиты. Стоит проверить актуальность IBAN, особенно после смены банка или открытия нового счета. Именно от этого зависит, дойдут ли выплаты вовремя.

Медицинские документы и ВЛК

Третий пункт - медицинские документы. Военному советуют хранить выписки, заключения ВЛК, результаты обследований, документы о ранениях, травмах и заболеваниях, а также рекомендации по реабилитации.

Эти бумаги понадобятся и для лечения, и для оформления социальных гарантий, поэтому их стоит держать в одном месте и делать копии.

Отпуск и «Армия+»

Четвертый пункт - документы на отпуск. Проверьте наличие приказа командира, правильность дат и продолжительности, а также документы на выезд и возвращение. Если планируете поездку за границу, отдельно уточните правила пересечения государственной границы.

Стоит заглянуть и в приложение «Армия+»: там нужно проверить наличие электронного военного документа и правильность отображения данных. В случае ошибок - обратиться для их исправления.

Личное распоряжение о выплатах

Едва ли не самый важный пункт - личное распоряжение о выплатах. Это документ, в котором определено, кто будет получать часть денежного довольствия в случае плена или пропажи без вести, а также кто получит единовременную помощь в случае гибели.

Если такого распоряжения нет, его стоит оформить заранее. Это гарантирует, что родные получат деньги, а не останутся один на один с бюрократией в самый сложный момент.

Отдельно в ТЦК советуют хранить копии всех важных документов - медицинских заключений, семейных бумаг, судебных решений и подтверждений права на льготы. А когда передаете документы в часть - оставляйте подтверждение передачи, чтобы при необходимости доказать факт обращения.

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