За третий квартал 2026 года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 51 млрд грн, однако общий долг за тепло, газ и свет уже превысил 75,6 млрд грн. Больше всего денег население задолжало за отопление и горячую воду.

Коммунальные долги украинцев за три главные услуги достигли 75,6 млрд гривен. Больше всего население задолжало за тепло и горячую воду, свидетельствуют данные Госстата.

За третий квартал 2026 года, то есть июль-сентябрь, украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 51 млрд грн. Для сравнения: во втором квартале сумма оплат была значительно больше и составляла 67,1 млрд грн.

Несмотря на миллиардные платежи, задолженность перед коммунальными предприятиями остается высокой. Госстат называет такие цифры на конец третьего квартала:

снабжение тепловой энергии и горячей воды - 31,4 млрд грн;

снабжение и распределение природного газа - 27,6 млрд грн;

электроэнергия - 16,6 млрд грн.

То есть больше всего украинцы недоплачивают именно за отопление и горячую воду. На втором месте - газ, на третьем - свет.

Есть и положительная динамика: по сравнению с концом второго квартала общая сумма долга уменьшилась на 4,6 млрд грн.

Что будет за просроченный долг

Коммунальные предприятия имеют право начислять пеню за каждый день просрочки. Самый простой способ избежать штрафных санкций - заключить с поставщиком договор реструктуризации, то есть договориться об оплате частями.

Тем, кто временно не может платить, стоит оформить субсидию или обратиться за рассрочкой к своему поставщику услуг. Долг сам не исчезнет, но так вы избежите пени, ареста средств на карте и блокировки субсидии.

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