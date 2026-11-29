За третій квартал 2026 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 51 млрд грн, однак загальний борг за тепло, газ і світло вже перевищив 75,6 млрд грн. Найбільше грошей населення заборгувало за опалення і гарячу воду.

Комунальні борги українців за три головні послуги сягнули 75,6 млрд гривень. Найбільше населення заборгувало за тепло і гарячу воду, свідчать дані Держстату.

За третій квартал 2026 року, тобто липень-вересень, українці сплатили за житлово-комунальні послуги 51 млрд грн. Для порівняння: у другому кварталі сума оплат була значно більшою і становила 67,1 млрд грн.

Попри мільярдні платежі, заборгованість перед комунальними підприємствами лишається високою. Держстат називає такі цифри на кінець третього кварталу:

постачання теплової енергії та гарячої води - 31,4 млрд грн;

постачання та розподіл природного газу - 27,6 млрд грн;

електроенергія - 16,6 млрд грн.

Тобто найбільше українці недоплачують саме за опалення і гарячу воду. На другому місці - газ, на третьому - світло.

Є й позитивна динаміка: порівняно з кінцем другого кварталу загальна сума боргу зменшилася на 4,6 млрд грн.

Що буде за прострочений борг

Комунальні підприємства мають право нараховувати пеню за кожен день прострочення. Найпростіший спосіб уникнути штрафних санкцій - укласти з постачальником договір реструктуризації, тобто домовитися про оплату частинами.

Тим, хто тимчасово не може платити, варто оформити субсидію або звернутися по розстрочку до свого надавача послуг. Борг сам не зникне, але так ви уникнете пені, арешту коштів на картці та блокування субсидії.

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