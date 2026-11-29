Українцям, які отримують пенсію за кордоном, треба щороку підтверджувати, що вони живі, інакше виплати можуть призупинити. У ПФУ розповіли, які документи і в які строки подавати пенсіонерам у різних країнах.

Пенсії за кордоном можна втратити через один документ - українським пенсіонерам, які мешкають за межами України, треба регулярно підтверджувати Пенсійному фонду, що вони живі. Пропустив термін подання довідки, можна залишитися без виплат.

Про це нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області, інформує ТСН. Громадяни, які переїхали за кордон на постійне проживання, можуть і далі отримувати українську пенсію, якщо з країною проживання діє угода про соціальне забезпечення.

До якого числа подати довідку в Іспанії, Португалії, Словаччині та Чехії

Пенсіонерам, які постійно мешкають в Іспанії, Португалії, Словаччині чи Чехії, треба щороку до 31 грудня підтверджувати, що вони живі. Для цього заповнюють спеціальну заяву, завіряють її в українському посольстві або консульстві, а готовий документ надсилають поштою до Пенсійного фонду України.

Виплати таким пенсіонерам можуть надходити раз на квартал на рахунок в іноземному банку або через компетентний орган країни проживання. Та обов'язковою умовою продовження фінансування з першого кварталу наступного року є саме довідка про те, що людина жива.

Правила для Польщі та Болгарії

Для українців, які постійно живуть у Польщі, діє окрема процедура. Офіційно завірену заяву про перебування в живих надсилають поштою безпосередньо до Головного управління ПФУ у Львівській області за адресою: 79016, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10. Саме це відомство курує виконання угоди між двома країнами.

Засвідчити заяву можна в Управлінні соціального страхування Польщі (ZUS), в консульській установі України або в польського нотаріуса.

Пенсіонерам у Болгарії варто встигнути ще в листопаді. Упродовж цього місяця до ПФУ надсилають формуляр УКР/БГ 5 «Свідоцтво про те, що правоздатна особа є живою». Перед відправленням документ завіряють у нотаріуса або в територіальному підрозділі Національного інституту страхування Болгарії.

Де довідку надсилати не потрібно

У країнах Балтії - Естонії, Латвії та Литві - переказ українських пенсій відбувається через місцеві установи. Там людям не доводиться самим готувати й пересилати заяви чи бланки про перебування в живих. Такі ж спрощені правила діють для пенсіонерів в Азербайджані, Молдові та Грузії - виплати контролюють місцеві державні структури.

Які документи потрібні та що зробити

Щоб підтвердити факт перебування в живих, знадобляться заява встановленого зразка або формуляр, передбачений міжнародною угодою, і її засвідчення. Залежно від країни це робить консул України, місцевий орган соціального страхування або нотаріус.

Готовий документ надсилають поштою до Пенсійного фонду України або до Головного управління у Львові. Кінцевий строк залежить від країни: десь він настає в грудні, а в Болгарії останній день - ще в листопаді. У ПФУ радять не відкладати оформлення на останні дні, щоб не залишитися без грошей.

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