Украинцам, получающим пенсию за границей, нужно ежегодно подтверждать, что они живы, иначе выплаты могут приостановить. В ПФУ рассказали, какие документы и в какие сроки подавать пенсионерам в разных странах.

Пенсии за границей можно потерять из-за одного документа - украинским пенсионерам, живущим за пределами Украины, нужно регулярно подтверждать Пенсионному фонду, что они живы. Если пропустить срок подачи справки, можно остаться без выплат.

Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины во Львовской области, информирует ТСН. Граждане, переехавшие за границу на постоянное проживание, могут и дальше получать украинскую пенсию, если со страной проживания действует соглашение о социальном обеспечении.

До какого числа подать справку в Испании, Португалии, Словакии и Чехии

Пенсионерам, постоянно живущим в Испании, Португалии, Словакии или Чехии, нужно ежегодно до 31 декабря подтверждать, что они живы. Для этого заполняют специальное заявление, заверяют его в украинском посольстве или консульстве, а готовый документ отправляют почтой в Пенсионный фонд Украины.

Выплаты таким пенсионерам могут поступать раз в квартал на счет в иностранном банке или через компетентный орган страны проживания. Но обязательным условием продолжения финансирования с первого квартала следующего года является именно справка о том, что человек жив.

Правила для Польши и Болгарии

Для украинцев, постоянно живущих в Польше, действует отдельная процедура. Официально заверенное заявление о нахождении в живых отправляют почтой непосредственно в Главное управление ПФУ во Львовской области по адресу: 79016, г. Львов, ул. Митрополита Андрея, 10. Именно это ведомство курирует выполнение соглашения между двумя странами.

Заверить заявление можно в Управлении социального страхования Польши (ZUS), в консульском учреждении Украины или у польского нотариуса.

Пенсионерам в Болгарии стоит успеть еще в ноябре. В течение этого месяца в ПФУ отправляют формуляр УКР/БГ 5 «Свідоцтво про те, що правоздатна особа є живою». Перед отправкой документ заверяют у нотариуса или в территориальном подразделении Национального института страхования Болгарии.

Где справку отправлять не нужно

В странах Балтии - Эстонии, Латвии и Литве - перевод украинских пенсий происходит через местные учреждения. Там людям не приходится самим готовить и пересылать заявления или бланки о нахождении в живых. Такие же упрощенные правила действуют для пенсионеров в Азербайджане, Молдове и Грузии - выплаты контролируют местные государственные структуры.

Какие документы нужны и что сделать

Чтобы подтвердить факт нахождения в живых, понадобятся заявление установленного образца или формуляр, предусмотренный международным соглашением, а также его заверение. В зависимости от страны это делает консул Украины, местный орган социального страхования или нотариус.

Готовый документ отправляют почтой в Пенсионный фонд Украины или в Главное управление во Львове. Конечный срок зависит от страны: где-то он наступает в декабре, а в Болгарии последний день - еще в ноябре. В ПФУ советуют не откладывать оформление на последние дни, чтобы не остаться без денег.

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