Військовослужбовцям радять до кінця року перевірити особисті дані та документи у своїх частинах. Помилки або застаріла інформація можуть створити проблеми з виплатами, відпустками, лікуванням і соціальними гарантіями.

Виплати військовим можуть «зависнути» через помилки в особистих даних. До кінця року військовослужбовцям радять перевірити шість пунктів у документах і даних частини, щоб не залишитися без грошей, відпустки чи лікування.

Перелік оприлюднив Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Помилки або застаріла інформація зазвичай «спливають» у найнезручніший момент, тож краще виправити їх заздалегідь.

Сімейний стан і банківські реквізити

Перший пункт - сімейний стан. Про шлюб, розлучення, зміну прізвища чи народження дитини слід повідомити кадровий відділ частини і передати відповідні документи.

Другий пункт - банківські реквізити. Варто перевірити актуальність IBAN, особливо після зміни банку або відкриття нового рахунку. Саме від цього залежить, чи дійдуть виплати вчасно.

Медичні документи та ВЛК

Третій пункт - медичні документи. Військовому радять зберігати виписки, висновки ВЛК, результати обстежень, документи про поранення, травми і захворювання, а також рекомендації щодо реабілітації.

Ці папери знадобляться і для лікування, і для оформлення соціальних гарантій, тому їх варто тримати в одному місці та робити копії.

Відпустка і «Армія+»

Четвертий пункт - документи на відпустку. Перевірте наявність наказу командира, правильність дат і тривалості, а також документи на виїзд і повернення. Якщо плануєте поїздку за кордон, окремо уточніть правила перетину державного кордону.

Варто зазирнути й до застосунку «Армія+»: там слід перевірити наявність електронного військового документа і правильність відображення даних. У разі помилок - звернутися для їх виправлення.

Особисте розпорядження про виплати

Чи не найважливіший пункт - особисте розпорядження про виплати. Це документ, у якому визначено, хто отримуватиме частину грошового забезпечення в разі полону або зникнення безвісти, а також хто отримає одноразову допомогу в разі загибелі.

Якщо такого розпорядження немає, його варто оформити заздалегідь. Це гарантує, що рідні отримають гроші, а не залишаться сам на сам із бюрократією в найскладніший момент.

Окремо в ТЦК радять зберігати копії всіх важливих документів - медичних висновків, сімейних паперів, судових рішень і підтверджень права на пільги. А коли передаєте документи до частини - залишайте підтвердження передачі, щоб за потреби довести факт звернення.

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