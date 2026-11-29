Цей тиждень для Тельців буде сповнений вагань між швидкими рішеннями та спокійнішим темпом, а також приємних дрібниць наприкінці тижня. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com.

Робота і фінанси

На початку тижня варто подумати, як би вчинила людина, якою ви щиро захоплюєтесь — можливо, навіть запитати її прямо, що б вона зробила на вашому місці. Порада, яку ви отримаєте, виявиться слушною, але втілити її одразу вийде не завжди: організму і думкам потрібен час, щоб звикнути до нового підходу. У робочих питаннях не поспішайте з кардинальними змінами — спершу зважте всі варіанти, а вже потім дійте. Фінансові рішення також краще приймати без поспіху, особливо якщо йдеться про щось нестандартне для вас.

Стосунки

У середу вас роздиратимуть сумніви: рватися вперед чи рухатися повільніше — стан доволі дезорієнтуючий, і тримати його в собі не варто. Краще проговорити свої вагання з близькою людиною, ніж намагатися впоратися наодинці. У четвер ви нарешті зустрінете того, хто повністю вас розуміє і поділяє схожі відчуття — це вдалий момент для щирої розмови, підтримки й відчуття, що ви не самотні у своїх сумнівах.

Здоров'я та енергія

У п'ятницю на перший план виходять приємні відчуття: бажання почуватися привабливими, трохи розкоші та простого задоволення від життя. Дозвольте собі розслабитися, подбати про власний вигляд і настрій — це додасть сил і піднесе внутрішній тонус напередодні вихідних. Не перевантажуйте себе справами в ці дні, краще знайдіть час для приємних дрібних ритуалів, які заряджають енергією.

Найкращі дні тижня

Четвер стане одним із найтепліших днів тижня — саме тоді ви знайдете однодумця, готового вас підтримати і зрозуміти без зайвих пояснень. П'ятниця теж вдала: теми привабливості та задоволення працюють на вашу користь і піднімають настрій. А вихідні ідеально підійдуть для приємних покупок і витрат на себе — не дивно, що саме так ви й проведете суботу та неділю.