Эта неделя для Тельцов будет полна колебаний между быстрыми решениями и более спокойным темпом, а также приятных мелочей в конце недели. Прогноз обнародовало издание Horoscope.com.

Работа и финансы

В начале недели стоит подумать, как бы поступил человек, которым вы искренне восхищаетесь — а может, даже прямо спросить его, что бы он сделал на вашем месте. Совет, который вы получите, окажется дельным, но воплотить его сразу получится не всегда: мыслям и действиям нужно время, чтобы привыкнуть к новому подходу. В рабочих вопросах не спешите с кардинальными переменами — сначала взвесьте все варианты, а уже потом действуйте. Финансовые решения также лучше принимать без спешки, особенно если речь идёт о чём-то нестандартном для вас.

Отношения

В среду вас будут раздирать сомнения: рваться вперёд или двигаться медленнее — состояние довольно дезориентирующее, и держать его в себе не стоит. Лучше проговорить свои колебания с близким человеком, чем пытаться справиться в одиночку. В четверг вы наконец встретите того, кто полностью вас понимает и разделяет похожие чувства — это удачный момент для искреннего разговора, поддержки и ощущения, что вы не одиноки в своих сомнениях.

Здоровье и энергия

В пятницу на первый план выходят приятные ощущения: желание чувствовать себя привлекательными, немного роскоши и простого удовольствия от жизни. Позвольте себе расслабиться, позаботиться о собственном облике и настроении — это добавит сил и поднимет внутренний тонус накануне выходных. Не перегружайте себя делами в эти дни, лучше найдите время для приятных маленьких ритуалов, которые заряжают энергией.

Лучшие дни недели

Четверг станет одним из самых тёплых дней недели — именно тогда вы найдёте единомышленника, готового вас поддержать и понять без лишних объяснений. Пятница тоже удачна: темы привлекательности и удовольствия работают в вашу пользу и поднимают настроение. А выходные идеально подойдут для приятных покупок и трат на себя — неудивительно, что именно так вы и проведёте субботу и воскресенье.