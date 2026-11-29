В 2027 году надбавка за каждый год сверхурочного стажа может вырасти почти до 29 гривен. Сейчас она составляет около 26 гривен за год.

Доплата к пенсии за сверхурочный стаж в 2027 году может вырасти, если Верховная Рада утвердит госбюджет без изменений. Сейчас это около 26 гривен за каждый лишний год, а в следующем году сумма поднимется примерно до 29 гривен.

Как поясняет Пенсионный фонд, доплату получает тот, кто отработал больше стажа, чем требует закон. Порог зависит от того, когда человек вышел на пенсию. Если это произошло до 1 октября 2011 года, базовой нормой считается 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Для тех, кто оформил выплаты позже, требования строже: мужчинам нужно 35 лет стажа, а женщинам - 30.

Все, что отработано сверх этой нормы, засчитывают как переработку. Например, мужчина, который вышел на пенсию после октября 2011 года и имеет 33 года стажа, доплату не получит, ведь до нормы не хватает двух лет. А вот женщине с такими же 33 годами три из них уже засчитают как сверхурочный стаж.

Сколько добавляют за каждый год

За каждый дополнительный год государство начисляет 1% от самой пенсии, но этот бонус не может превышать 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Именно поэтому сумма надбавки напрямую зависит от этого показателя.

В этом году прожиточный минимум для нетрудоспособных составляет 2595 гривен, поэтому один лишний год приносит 25,95 гривни. В правительственном проекте госбюджета на 2027 год этот показатель заложен на уровне 2878 гривен. Если бюджет утвердят без изменений, каждый год переработки будет стоить уже 28,78 гривни.

Разницу посчитать просто. Скажем, у пенсионера 10 лет сверхурочного стажа, то есть 45 лет в целом для мужчины или 40 для женщины. В 2026 году он ежемесячно получает 259,5 гривни доплаты, а в 2027-м эта сумма вырастет до 287,8 гривни. Поэтому часть украинцев получит немного большие выплаты уже с 1 января, не дожидаясь мартовской индексации.

Как оформить доплату

Обращаться в Пенсионный фонд или писать заявления не нужно, деньги начисляют автоматически. Стоит лишь помнить об одном нюансе: учитываются исключительно полные отработанные годы. Если у мужчины, например, 35 лет и 11 месяцев стажа, эти одиннадцать месяцев не округляют в большую сторону, поэтому надбавку за переработку в таком случае не начислят.

Ранее Politeka сообщала, сколько украинцам могут доплатить к пенсии за стаж.

Также Politeka писала, кто получит доплату к пенсии без привязки к стажу.

Как сообщала Politeka, кому пересчитают выплаты за стаж в Украине.