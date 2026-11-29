У 2027 році надбавка за кожен рік понаднормового стажу може зрости майже до 29 гривень. Зараз вона становить близько 26 гривень за рік.

Доплата до пенсії за понаднормовий стаж у 2027 році може зрости, якщо Верховна Рада ухвалить держбюджет без змін. Зараз це майже 26 гривень за кожен зайвий рік, а наступного року сума підніметься приблизно до 29 гривень.

Як пояснює Пенсійний фонд, доплату отримує той, хто напрацював більше стажу, ніж вимагає закон. Поріг залежить від того, коли людина вийшла на пенсію. Якщо це сталося до 1 жовтня 2011 року, базовою нормою вважається 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Для тих, хто оформив виплати пізніше, вимоги суворіші: чоловікам потрібно 35 років стажу, а жінкам - 30.

Усе, що напрацьовано понад цю межу, зараховують як переробку. Наприклад, чоловік, який вийшов на пенсію після жовтня 2011 року і має 33 роки стажу, доплати не побачить, бо до норми бракує двох років. А от жінці з такими самими 33 роками три з них уже зарахують як понаднормовий стаж.

Скільки додають за кожен рік

За кожен додатковий рік держава нараховує 1% від самої пенсії, але цей бонус не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Саме тому сума надбавки напряму залежить від цього показника.

Цьогоріч прожитковий мінімум для непрацездатних становить 2595 гривень, тож один зайвий рік приносить 25,95 гривні. В урядовому проєкті держбюджету на 2027 рік цей показник закладено на рівні 2878 гривень. Якщо бюджет ухвалять без змін, кожен рік переробки коштуватиме вже 28,78 гривні.

Різницю порахувати просто. Скажімо, у пенсіонера 10 років понаднормового стажу, тобто 45 років загалом для чоловіка або 40 для жінки. У 2026 році він щомісяця отримує 259,5 гривні доплати, а в 2027-му ця сума зросте до 287,8 гривні. Тож частина українців отримає трохи більші виплати вже з 1 січня, не чекаючи березневої індексації.

Як оформити доплату

Звертатися до Пенсійного фонду чи писати заяви не потрібно, гроші нараховують автоматично. Варто лише пам'ятати про один нюанс: до уваги беруться виключно повні відпрацьовані роки. Якщо в чоловіка, наприклад, 35 років і 11 місяців стажу, ці одинадцять місяців не округлюють у більший бік, тож надбавки за переробку в такому разі не нарахують.

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