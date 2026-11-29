Украинский ветеранский фонд вместе с Google открывают бесплатный доступ к программе Google AI Professional Certificate на платформе Coursera. Регистрация продлится до 10 декабря 2026 года.

Украинский ветеранский фонд (УВФ) вместе с Google открывает очередной бесплатный курс для ветеранов - доступ к новой программе Google AI Professional Certificate на платформе Coursera. Об этом рассказали в пресс-службе Минветеранов, сообщает ZN.ua.

Речь идет о бесплатном обучении искусственному интеллекту. Ветераны и ветеранки смогут освоить навыки, которые уже сейчас востребованы на рынке труда.

Что входит в курс

Участники программы научатся работать с основами искусственного интеллекта, создавать контент и приложения, генерировать идеи и планировать. Отдельно изучат исследования и аналитику, копирайтинг и анализ данных.

После успешного завершения обучения каждый выпускник получит сертификат от Coursera. Также участники смогут присоединиться к вебинару с экспертами об использовании искусственного интеллекта в работе и жизни.

Как подать заявку

Регистрация на курс продлится до 10 декабря 2026 года. Заявку подают по ссылке, которую опубликовало Минветеранов.

Важный момент: вне рамок этой инициативы обучение и сертификация на программе Google AI Professional Certificate на Coursera платные. Поэтому ветеранам советуют дождаться письма-подтверждения от организаторов, чтобы убедиться, что доступ бесплатный.

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