Український ветеранський фонд разом із Google відкривають безкоштовний доступ до програми Google AI Professional Certificate на платформі Coursera. Реєстрація триває до 10 грудня 2026 року.

Український ветеранський фонд (УВФ) разом із Google відкриває черговий безкоштовний курс для ветеранів - доступ до нової програми Google AI Professional Certificate на платформі Coursera. Про це розповіли у пресслужбі Мінветеранів, повідомляє ZN.ua.

Йдеться про безкоштовне навчання зі штучного інтелекту. Ветерани та ветеранки зможуть опанувати навички, які вже зараз потрібні на ринку праці.

Що входить у курс

Учасники програми навчаться працювати з основами штучного інтелекту, створювати контент і застосунки, генерувати ідеї та планувати. Окремо вивчать дослідження й аналітику, копірайтинг та аналіз даних.

Після успішного завершення навчання кожен випускник отримає сертифікат від Coursera. Також учасники зможуть доєднатися до вебінару з експертами про використання штучного інтелекту в роботі та житті.

Як подати заявку

Реєстрація на курс триває до 10 грудня 2026 року. Заявку подають за посиланням, яке опублікувало Мінветеранів.

Важливий момент: поза межами цієї ініціативи навчання та сертифікація на програмі Google AI Professional Certificate на Coursera є платними. Тому ветеранам радять дочекатися листа-підтвердження від організаторів, щоб переконатися, що доступ безкоштовний.

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