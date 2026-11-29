Будматеріали в Україні за рік зросли на 27%, але окремі позиції подорожчали сильніше: пісок - майже на 80%, щебінь - на 70%, бетон - понад 60%. Що штовхає ціни вгору і як заощадити на ремонті.

Подорожчання будматеріалів в Україні за рік сягнуло 27%, але окремі позиції злетіли куди відчутніше. Плануєте ремонт чи будівництво - готуйте більший бюджет.

Що подорожчало найбільше

За офіційною статистикою, за рік будматеріали в Україні зросли на 27%, пише Finposter. Проте на ринку окремі види піднялися значно сильніше: пісок подорожчав майже на 80%, щебінь - на 70%, бетон - більш ніж на 60%.

Але зростання триває навіть попри сповільнення будівництва і падіння попиту. Президент Всеукраїнської асоціації виробників будматеріалів Костянтин Салій каже, що в середньому ціни в галузі додають 1,5% щомісяця.

Чому ціни лізуть угору

У компанії CanDevelopment підрахували, що собівартість будівництва за рік зросла на 30-35%, а витрати на будівельні роботи - приблизно на 50%. У групі «Ковальська» фіксують подорожчання сухих сумішей і клеїв за січень-жовтень на 17-28%.

Серед причин - дорожча сировина. Пісок за рік додав близько 60% через легалізацію видобутку і зміну податкової бази: якщо раніше податки рахували зі 100 гривень за тонну, то тепер - з 300. А українські родовища білої глини для плитки розташовані на Донбасі, тож заводи працюють на запасах.

Найболючіше вдарила електроенергія, яка для промисловості за рік подорожчала на 47%. Через обстріли заводи сідають на генератори, а це втричі дорожче. У «Ковальській» порахували: кожна година автономної роботи додає до ціни мішка клею чи штукатурки в середньому 16 гривень.

Додайте сюди ще логістику і брак кадрів. «Укрзалізниця» влітку підняла вантажні тарифи на 30%, а доставка з ЄС на деяких маршрутах подорожчала вдвічі. Зарплати будівельників злетіли з 15-20 тисяч до 40-50 тисяч гривень.

Попит падає, а ціни ростуть

За оцінками «Укрцементу», споживання будматеріалів впало на 70%, а цементу - на 40% порівняно з довоєнним рівнем. Але постійні витрати розподіляються на меншу кількість продукції, тому собівартість одиниці тільки зростає.

Частину ринку закриває імпорт: поставки плитки з Індії зросли на 27%, з Китаю - на 8%. Торік українські фабрики виготовили 28 млн кв. м плитки, але якщо половина потужностей зупиниться, ринок недоотримає понад 10 млн кв. м.

Як заощадити, якщо плануєте ремонт

Виробники не прогнозують зниження цін, навпаки - готуються до нових підвищень уже в лютому-березні 2027 року. Тому тим, хто планує ремонт, є сенс не відкладати закупівлю матеріалів.

Ось що варто зробити заздалегідь:

Зафіксуйте ціну в договорі з підрядником або постачальником.

Купуйте бетон, пісок, щебінь і сухі суміші зараз - вони дорожчають найшвидше.

Не чекайте знижок на плитку: через брак білої глини дефіцит може посилитися.

У «Ковальській» розраховують утримати середнє зростання цін у межах 15%, але це оптимістичний сценарій - енергетика і логістика лишаються головними ризиками.